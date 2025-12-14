소부장 기업 AI 전환 속도…KIAT, 소부장 융합혁신지원단 운영위 개최

한국산업기술진흥원(KIAT·원장 민병주)은 지난 12일 대전광역시 동구 선샤인호텔에서 ‘소재부품장비 융합혁신지원단 운영위원회’를 개최하고 소부장 기업의 경쟁력 제고를 위한 인공지능전환(AX) 지원책 신설과 운영에 합의했다.

소부장 융합혁신지원단은 공공연구기관이 보유한 기술과 장비, 전문가 인력을 활용해 소부장 기업의 기술력 향상을 지원하기 위해 2020년 만들어진 협의체로, 현재 38개 공공연이 소속돼 있다.

융합혁신지원단은 출범 이후 현재까지 약 5년간 6천911개 기업의 애로 사항 1만8천815건을 해결하는 성과를 거뒀다.

민병주 KIAT 원장(맨 앞줄 왼쪽 일곱 번째)이 12일 '소재부품장비 융합혁신지원단 운영위원회'에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

또 내년부터는 소부장 전 분야의 체계적이고 원활한 AX를 지원하기 위해 융혁단 내에 AX지원데스크를 함께 운영한다. 기업이 AX를 추진하는 과정에서 발생하는 기술 애로를 접수해 이를 해소할 수 있는 공동기술개발과제를 시범 운영할 예정이다.

이날 운영위와 함께 열린 기술지원 유공 포상 수여식에서는 단체 1곳, 개인 3명이 산업통상부 장관 표창을 받았으며, 개인 5명에게는 융합혁신지원단장 표창이 수여됐다.

장관 표창은 한국섬유기계융합연구원, 한국전자기술연구원 양우석 수석연구원, 한국기계연구원 강보식 책임연구원, 한국전자통신연구원 서정대 책임연구원이, 단장 표창은 대구경북첨단의료산업진흥재단 김성균 연구원, 대구기계부품연구원 허재영 선임연구원, 포항산업과학연구원 강성 수석연구원, 한국생산기술연구원 이준영 실장, 한국재료연구원 권영도 책임연구원이 수상했다.

융합혁신지원단장을 맡고 있는 민병주 KIAT 원장은 “올해도 공공연의 기술 역량이 소부장 기업의 혁신 성과로 이어져 기쁘다”며 “내년에는 소부장 기업들의 AX 실현을 위해 AX 분야 중심의 기술지원 체계를 고도화해 나가겠다”고 말했다.