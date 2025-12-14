SKT 컨소시엄, ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 5대 핵심 경쟁력 공개

SK텔레콤이 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 구축 사업을 수행 중인 ‘SK텔레콤 컨소시엄’의 5대 핵심 경쟁력을 공개하고, 한국형 인공지능(AI) 풀스택 개발에 속도를 낸다.

SK텔레콤은 14일 자사 뉴스룸을 통해 컨소시엄에 참여한 라이너·셀렉트스타·크래프톤·포티투닷·리벨리온 등 기업 5곳의 역할과 기술적 강점을 소개했다.

우선 AI 검색 분야 스타트업 ‘라이너’는 모델의 ‘정확성’을 책임진다. 라이너는 자체 전문 지식 검색 에이전트를 통해 확보한 데이터 처리 능력을 바탕으로, AI 모델의 정보 정확도를 높이는 역할을 맡았다. 특히 한국어 환경에 특화된 정보 처리 능력과 실제 서비스에서 검증된 기술력을 토대로 실사용 품질을 고도화할 계획이다.

지난달 18일 진행된 ‘2025 파운데이션 모델 테크 워크숍’ 참가자들의 기념 사진 촬영 모습. (제공=SK텔레콤)

데이터 전문 기업 ‘셀렉트스타’는 모델의 ‘신뢰성’ 검증을 주도한다. 자체 플랫폼 ‘다투모 이밸’을 활용해 한국어 환경에 맞는 평가 체계도 구축한다. 개발 초기 단계부터 오류와 편향을 탐지해 안정적인 AI 모델의 기초도 다진다.

국내 대표 게임사 ‘크래프톤’은 멀티모달 기술과 대규모 서비스 운영 경험을 바탕으로 ‘확장성’을 강화한다. 전 세계 사용자를 대상으로 축적한 데이터와 시뮬레이션 기술을 모델에 적용해 글로벌 경쟁력을 확보한다는 전략이다.

모빌리티 기술 기업 ‘포티투닷’은 온디바이스 AI 기술을 통해 ‘범용성’을 확보한다. 차량 내 실시간 데이터 처리와 경량화 모델 최적화 역량을 투입, 하드웨어 제약 없이 다양한 환경에서 구동 가능한 모델 구조를 설계한다.

(제공=SK텔레콤)

AI 반도체 팹리스 ‘리벨리온’은 국산 신경망처리장치NPU() 기반의 ‘효율성’ 극대화를 맡는다. 국산 모델과 반도체를 결합한 최적화 작업을 통해 저비용·고효율의 AI 추론 인프라를 구축, 모델의 상용화 가능성을 높일 예정이다.

SK텔레콤은 "독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트를 중심으로 국내 AI 생태계의 경쟁력을 강화할 것"이라며 "국가대표 AI 3강 진입을 향한 기반을 강화해 한국형 풀스택 AI 모델이 가진 가능성을 확장해 나갈 예정"이라고 밝혔다.