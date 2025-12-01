SKT "에이닷 전화에서 AI로 보이스피싱 탐지"

SK텔레콤은 에이닷 전화에 통화 보안 기능 ‘AI 보이스피싱 탐지’를 새롭게 추가했다고 1일 밝혔다.

AI 보이스피싱 탐지는 통화 중 대화 내용을 실시간으로 분석해, 보이스피싱 전화로 의심될 경우 즉시 사용자에게 알림을 제공하는 기능이다. SK텔레콤은 이 기능을 통해 날로 교묘해지는 보이스피싱 범죄로부터 사용자를 보호, 더욱 안전한 통화 환경을 제공할 수 있을 것으로 기대했다.

보이스피싱 의심 여부는 AI 모델이 ▲의심 키워드 포함 여부 ▲대화 패턴 등 다양한 요소를 종합 분석해 통화 중 실시간으로 판별한다. 사용자의 연락처에 저장된 번호나 에이닷 전화의 ‘비즈연락처’에 등록된 업체 공식 번호로부터 걸려온 전화는 분석 대상에서 제외된다.

분석 결과는 심각도에 따라 ‘의심’과 ‘위험’ 두 단계로 구분되며, 통화 중 경고 팝업창·알림음과 진동을 통해 사용자에게 즉시 안내된다. 이때 사용자가 경고 팝업창에서 ‘보이스피싱 아님’을 누르지 않으면, 통화 종료 후 해당 번호에는 ‘피싱탐지’ 라벨이 부착된다. 경고 라벨은 에이닷 전화 내 ‘최근기록’, ‘검색’ 등의 화면에서 확인할 수 있다.

사용자가 경고 라벨이 붙은 번호로 전화를 걸 경우, 에이닷 전화는 경고 팝업창을 띄워 발신 여부를 사전에 확인한다. 의심 번호로부터 전화가 걸려올 경우, 에이닷 전화는 수신 화면에 ‘보이스피싱으로 탐지된 통화’ 등 경고 문구를 표시해 위험을 알린다.

SK텔레콤은 온디바이스AI 방식으로 통화 데이터가 서버를 거치지 않고 별도의 데이터 저장 삭제 과정이 없어 정보 유출 우려 없는 안전한 탐지가 가능하다고 설명했다.

AI 보이스피싱 탐지는 안드로이드에서는 에이닷 전화 앱을 통해, iOS에서는 에이닷 앱의 ‘전화’ 메뉴에서 사용할 수 있다. 기능을 사용하려면 ‘설정’의 ‘AI 보안’ 메뉴에서 ‘AI 보이스피싱 탐지’를 활성화해야 한다.

‘AI 보안’ 메뉴는 ‘AI 보이스피싱 탐지’, ‘AI 안심차단’ 등 에이닷 전화의 주요 보안 기능을 한곳에 모아, 사용자가 쉽게 설정할 수 있게 구성됐다.

이와 함께 SK텔레콤은 ‘검색’ 화면에서 ‘보이스피싱’, ‘스미싱’ 등 키워드를 입력하면 관련 피해 신고 기관의 연락처를 바로 확인할 수 있도록 하는 등, 고객의 안전한 통화 경험을 위해 다양한 조치를 시행했다.

조현덕 SK텔레콤 에이닷전화 담당은 “에이닷 전화의 보안 강화를 위해, 지난 9월 스팸·피싱 의심 문자를 탐지·경고하는 ‘AI 메시지’를 추가한 데 이어 통화 보안 기능 ‘AI 보이스피싱 탐지’도 추가했다”며 “앞으로도 AI 기반 보안 기능을 지속 고도화해 고객이 언제나 안전하고 편안한 통화 경험을 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.