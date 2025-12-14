비누랩스-KB국민은행, 대학생 금융·캠퍼스생활 돕는다

비누랩스(대표 김한이)는 지난 12일 KB국민은행과 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

이 날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 이환주 KB국민은행장과 김한이 비누랩스 대표를 비롯해 양사 관계자들이 참석했다.

에브리타임은 강의 시간표 작성, 강의평 확인 등 대학생활 전반에 유용한 기능을 제공하는 국내 최대 대학생활 플랫폼이다. 누적 가입자 785만명, 월간활성사용자(MAU) 290만명을 보유하고 있으며, 전국 377개 대학 캠퍼스와 제휴해 ‘대학생 필수 앱’으로 자리잡았다.

KB국민은행, 대학생활 플랫폼 ‘에브리타임’과 업무 제휴. 이환주 KB국민은행장(왼쪽)과 김한이 비누랩스 주식회사 대표.

이번 협약을 통해 양사는 ▲대학생을 위한 제휴상품 및 서비스 출시 ▲금융·비금융 제휴 콘텐츠 기획 및 마케팅 ▲캠퍼스 생활 편의 향상을 위한 플랫폼 협력 사업 등을 공동으로 전개한다.

양사는 첫 협업 사례로 내년 신학기 시즌에 맞춰 에브리타임 앱과 연결된 Z세대 전문 커머스 플랫폼 '에브리유니즈' 내 계좌 간편결제 서비스를 선보일 예정이다.

김한이 비누랩스 대표는 “이번 협약을 통해 에브리타임에 KB국민은행의 우수한 금융생태계를 접목하여 차별화 된 서비스를 제공해 나갈 예정”이라며 “앞으로도 Z세대 대학생들의 더 나은 대학생활을 위해 노력하겠다”고 말했다.