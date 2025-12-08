KB스타뱅킹, '득근' 군인 대상 편의점 쿠폰 증정

KB국민은행이 KB스타뱅킹에서 군 생활에 유용한 콘텐츠와 혜택을 제공하는 ‘KB밀리터리 클럽’ 서비스를 선보인다고 8일 밝혔다.

KB스타뱅킹을 통해 간편하게 이용할 수 있으며, KB장병내일준비적금 가입 고객을 대상으로 운영된다.

해당 서비스는 ▲입대부터 전역까지 다양한 혜택을 제공하는 밀리터리 플러스 ▲매일의 운동 기록에 따라 리워드를 제공하는 득근득근 체력단련실 ▲군 복지 및 생활 관련 유용한 정보를 제공하는 정보성 콘텐츠 등으로 구성돼 있다.

먼저 ‘밀리터리 플러스’는 KB장병내일준비적금 가입, KB스타뱅킹 결제 서비스 첫 가입, 군 급여 수령 등 각 조건 충족 시 Npay(네이버페이) 포인트쿠폰, KB금융쿠폰 등 실생활에서 활용 가능한 쿠폰을 지급한다.

‘득근득근 체력단련실’은 운동 부위, 운동 시간 등을 기록하며 현역병사들의 체력 증진을 돕는다. 월별 운동 목표 횟수를 채우고 기록하면 조건을 충족한 모든 고객에게 매월 1회, 편의점 모바일 상품권 3천원권 1매를 지급한다.

마지막으로 ‘정보성 콘텐츠’에서는 금융 정보를 포함해 군 복지제도, 부대 생활 팁 등 군 복무에 실질적으로 도움이 되는 정보를 지속적으로 제공한다.

관련기사

KB국민은행은 서비스 출시를 기념해 오는 12월 31일까지 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 KB밀리터리 클럽에 가입하고 이벤트 응모를 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▲현금 130만원(10명) ▲현금 13만원(100명) ▲Npay(네이버페이) 포인트쿠폰 5천원권 (5천명)을 지급한다. 자세한 내용은 KB스타뱅킹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “KB밀리터리 클럽은 나라를 위해 헌신하는 현역병사들을 위한 맞춤 서비스”라며, “앞으로도 장병들이 건강하고 즐겁게 군 생활을 이어가고, 전역 후에도 안정적으로 사회에 복귀할 수 있도록 다양한 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.