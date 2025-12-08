하나금융, 인도 데바나할리·뭄바이 지점 개설

하나금융그룹이 인도 데바나할리와 뭄바이에 신규 지점을 개설했다고 8일 밝혔다.

두 지점 개설로 하나금융은 인도 안에 4개 거점을 중심으로 한 '원 인디아' 네트워크를 구축하게 됐다고 부연했다.

하나금융은 지난 2015년 첸나이(인도 남부)를 시작으로, 2019년 구르그람(인도 북부)에 지점을 열었다.

지난 3일 인도 데바나할리 지점 개점식에 참석한 강성묵 하나금융그룹 부회장(사진 왼쪽에서 네번째)이 내외빈과 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진 왼쪽부터 순서대로) 문서영 코트라 관장, 임기영 데바나할리 지점장, Varghese 크라이스트대학교 재무처장, 강성묵 하나금융그룹 부회장, 김창년 주첸나이총영사관 총영사, Kumar Ravi 벵갈루루 상공회의소 부회장, Tarang V Parikh 와이지커팅툴 법인장.(사진=하나금융그룹)

데바나할리 지점은 국내 금융권 최초의 진출이다. 하나금융은 데바나할리가 IT·반도체·항공우주 등 미래 성장 산업이 집중된 인도의 '실리콘밸리'로 불리는 만큼 관련 금융 지원에 중점을 둘 예정이다.

관련기사

인도의 금융·상업 수도로 불리는 뭄바이 중심업무지구(CBD)에 위치한 뭄바이 지점에서는 현지 기업과의 네트워크를 활용한 상장사, 글로벌 금융기관과의 투자금융(IB)·신디케이션, 외국환 거래를 추진할 계획이다.

강성묵 하나금융 부회장은 “하나금융그룹은 글로벌 공급망의 중심이자 핵심전략 시장인 인도에 새롭게 지점을 개설하며 글로벌 확장의 새로운 이정표를 써 나가고 있다”며, “하나만의 글로벌 DNA를 토대로 끊임없이 성장해 인도 교민과 지역사회 모두에게 신뢰받는 금융 파트너로서 자리매김해 나가겠다”고 밝혔다.