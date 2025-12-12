정치인 김병관, 9년 만에 웹젠 경영진 복귀...사내이사 선임

웹젠 창업주인 김병관 전 더불어민주당 의원이 약 9년 만에 회사 경영진으로 다시 합류했다.

12일 웹젠은 김병관 창업자의 사내이사 선임 안건을 임시주주총회에서 의결했다.

웹젠 최대 주주인 김 이사는 NHN게임스 대표를 거쳐 2010년 웹젠 합병 이후 2011년 김창근 전 대표와 함께 각자 대표를 맡았다. 이후 2012년 김태영 대표에게 자리를 넘긴 뒤 이사회 의장으로만 이름을 올렸다.

김병관 웹젠 이사회 의장.

김 이사가 웹젠 경영에서 손을 뗀 것은 정계 진출 때문이었다. 실제로 김 이사는 2016년 제20대 국회의원 선거(경기 성남시 분당구 갑)에 출마해 당선됐으며, 이후 줄곧 정계에서 활동해 왔다.

이번 김 이사의 웹젠 경영진 복귀는 회사의 중장기 성장과 투자 전략 방향성 등에 새로운 전략이 필요하다는 판단 때문으로 풀이된다. 앞서 김 이사는 이달 초 자사주를 추가 매입해 회사 지분율을 28.47%까지 확대한 상태다.

웹젠 관계자는 "김병관 이사가 큰 틀에서 경영 전반에 걸친 전략과 투자 방향성을 제시하는 조언자 역할을 맡을 예정"이라고 전했다.