"고인의 유골, 돌로 간직하세요"…장례문화 흔든 한 스타트업

미국의 한 스타트업이 사랑하는 이의 유골을 매끄러운 돌멩이 형태로 만들어 제공하는 서비스로 화제가 되고 있다고 월스트리트저널, 퓨처리즘 등 외신들이 최근 보도했다.

화제의 주인공은 샌프란시스코에 본사를 둔 '파팅스톤(Parting Stone)'이란 기업이다. 이 회사 창업자 겸 최고경영자(CEO)인 저스틴 크로우는 2014년 할아버지 장례를 치른 후 사업 아이디어를 떠올렸다. 그는 월스트리트저널과 인터뷰에서 “장례 시장을 혁신할 때가 왔다”고 밝혔다.

사랑하는 이의 유골을 매끄러운 돌멩이 형태로 만들어 제공하는 서비스가 등장해 화제가 되고 있다. (사진=파팅스톤)

크로우는 할아버지를 잃은 슬픔을 딛고 고인의 유골을 의미있게 간직할 방법을 찾던 과정에서 사업 실마리를 얻었다. 현재 파팅스톤은 사람의 유골로 돌멩이를 만들지만, 초기에는 다양한 실험을 거쳤다.

처음엔 화장한 유골을 도자기 재료에 섞는 방식으로 시작했다. 그는 “첫 작품은 은퇴한 의료 해부용 시신으로 만든 머그잔이었다”고 밝혔다. 당시 처음 그 머그잔을 손에 들었을 때의 느낌은 특별하지 않았다고 회상했다.

파팅스톤 창업자 겸 CEO 저스틴 크로우 (사진=파팅스톤)

이후 그는 식기류 시리즈를 제작에 도전했다. 이 시리즈는 나오자마자 소셜미디어에서 큰 인기를 얻었다. 그는 "많은 사람들로부터 사랑하는 이의 유골로 도자기를 만들어 줄 수 있는 지 묻는 이메일을 받기 시작했다"고 말했다.

하지만 요청이 늘어나자 그는 도자기 방식이 사업 확장에 적합하지 않다는 점을 깨달았다. 도자기 제작에는 전체 유골 중 극히 일부만 사용돼 대부분의 유골을 활용할 수 없었기 때문이다.

이에 그는 사업 방향을 전환해 유골을 통째로 고형화하는 파팅스톤의 유해 고형화 서비스(solidification service)를 개발했다. 반려동물 유골 서비스 가격은 1,195달러(약 176만 원)부터, 사람 유골은 2,495달러(약 367만 원)부터 시작한다.

파팅스톤은 웹사이트에서 "성인의 유골을 고형화하면 평균 40~80개 이상의 '돌' 형태로 유골 전체를 돌려받을 수 있다"며, "돌의 개수는 유골의 양에 따라 달라진다. 모양, 색깔, 질감은 사람마다 자연스럽게 다르기 때문에 각 컬렉션은 저마다 독특하고 아름답다"고 설명한다.

외신들은 이 서비스를 두고 “한 젊은 사업가가 할아버지의 죽음에서 얻은 아이디로 창업해 성공한 전형적인 기업가 정신의 성공 사례”라고 평했다.