"애플 에어태그 2세대, 출시 임박…신기능은?"

올해 출시가 점쳐졌던 애플의 사물 추적용 액세서리 ‘에어태그 2’의 새로운 기능이 iOS 26 내부빌드에서 포착됐다고 맥월드 등 외신들이 11일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, iOS 26 내부 코드 분석을 통해 에어태그 2세대에는 ▲ 페어링 프로세스 개선 ▲향상된 정밀 탐지 기능 ▲배터리 잔량 상세 보고 ▲이동 중 위치 추적 개선 등 5가지 개선 사항이 포함될 것으로 전망된다.

애플 에어태그도 도난 사건 등 범죄 해결에 도움을 주고 있다. (사진=씨넷)

특히 코드 내에 ‘2025에어태그(2025AirTag)’라는 내부 명칭이 확인된 점이 눈길을 끈다. 외신들은 이를 두고 애플이 에어태그 2의 2025년 출시를 계획해 왔음을 시사하는 단서라며, 연내 공개 가능성도 여전히 열려 있다고 분석했다.

한편 맥월드는 이번 iOS 26 코드에서 차세대 스튜디오 디스플레이와 새 홈팟 미니에 대한 정보도 함께 확인했다고 전했다.

차세대 애플 스튜디오 디스플레이는 A19칩을 탑재하고 프로모션•HDR 디스플레이를 지원할 것으로 예상되며, 차기 홈팟 미니는 S10 칩으로 구동될 전망이다.