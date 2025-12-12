‘인터배터리’ 내년엔 국내서만 개최…유럽 행사 중단

우리나라 최대 배터리 산업 전시회 ‘인터배터리’가 내년에는 해외 행사 없이 국내에서만 개최될 예정이다. 전기차 수요 정체로 시작된 배터리 불황이 장기화되면서, 업계 마케팅 여력이 부족해진 데 따른 결정으로 분석된다.

12일 배터리 업계에 따르면 내년 인터배터리 행사는 오는 3월 서울 코엑스에서만 개최되고, 그 동안 5~6월에 열리던 유럽 행사는 열리지 않는다.

'인터배터리 유럽'은 지난 2023년부터 올해까지 3회째 개최됐다. 유럽 에너지 산업 전시회인 '더 스마터 E 유럽’ 부대 행사로 개최돼왔지만, 내년에는 행사 신청을 하지 않았다.

주최 측인 한국배터리산업협회에 따르면 2023년엔 73개사, 2024년 78개사, 올해 행사는 93개사가 참여하는 등 참여 기업 수가 계속 증가했다. 더 스마터 E 유럽 특성에 맞춰 에너지저장장치(ESS) 관련 기업 비중이 높은 편이었다.

인터배터리 유럽 2025 전경

국내 배터리셀 기업 중 LG에너지솔루션과 삼성SDI는 유럽 행사에 꾸준히 참여했다. 그러나 주요 배터리 소재사 중 작년 행사에 참여했던 에코프로, 롯데에너지머티리얼즈 등이 올해는 참여하지 않는 등, 참여 기업의 위상은 다소 낮아졌다는 게 업계 평가다.

업계에선 인터배터리 유럽 행사 참여 유인이 적었다는 목소리가 나왔다. 국내 참가 기업 입장에서는 한국 행사와 유럽 행사 간 시차가 몇 달에 불과해 마케팅 메시지를 차별화하기 어렵고, 국내 행사에서도 주요 고객사와의 접촉이 가능해 추가 경비를 들여 유럽에 나갈 유인이 적었다는 것이다.

유럽 지역 특성상 ESS 사업을 홍보해도, 실익이 많지 않았다는 의견도 있다. 미국과 달리 유럽 시장에선 국내 기업이 중국 기업 대비 가격 등 경쟁력을 갖추기 어렵다고 분석된다. ESS 수요를 공략 중인 기업들은 이 때문에 미국 시장을 우선 공략하는 상황이다.

업계에 따르면 협회는 인터배터리 유럽 대신 미국 행사 개최를 고려했으나, 경비 부담이 커지는 점 등의 이유로 이 계획도 무산됐다.

배터리 업계 관계자는 "유럽 행사를 연다면 현지 기업들을 다수 유치하는 게 이상적이지만 그 동안은 한국 기업들이 유럽 행사도 참여하는 경우가 다수였다"며 "유럽 배터리 공장 증설이 추진되는 만큼 장비 업체들은 현지 마케팅 수요가 있을 듯 하지만, 배터리셀이나 소재 공급망은 이미 상당 부분 확정돼 있어 국내 기업들이 새로 공략할 여지가 적다고 보고 있다"고 말했다.