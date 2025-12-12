배민, 연말 ‘배민푸드페스타’ 확대…교촌 4천원·푸라닭 6천원 할인

배달의민족이 연말 음식배달 성수기에 맞춰 ‘배민푸드페스타’ 할인 혜택을 강화한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 연중 최대 규모의 할인 프로그램으로, 10월 중순 시작해 이달 31일까지 이어진다.

15~21일에는 교촌치킨, 푸라닭 등이 새로 참여한다. 교촌치킨 한마리 메뉴 15종은 4천원이 할인되며, 푸라닭 전 메뉴 주문 시 최대 6천원 할인쿠폰이 선착순 제공된다. 같은 기간 BBQ, 처갓집양념치킨, 멕시카나치킨, 버거킹, 파리바게뜨 등도 최대 8천원 할인쿠폰을 배포한다.

22~28일에는 BBQ, 맘스터치, 요아정, 요거트월드 등에서 사용할 수 있는 최대 6천원 할인쿠폰이 지급된다. 29~31일에는 BBQ, 두찜, 후라이드참잘하는집, 컴포즈커피, 뚜레쥬르, 공차 등에서 최대 6천500원 할인쿠폰을 선착순 제공한다.

(사진=우아한형제들)

배민푸드페스타에는 외식 브랜드 100여 곳, 약 4만여 매장이 참여하고 있다. 배민에 따르면 참여 브랜드의 11월 주문량은 평시 대비 약 118% 증가했고, 11월 행사 페이지 방문 고객은 9월 대비 4배 늘었다.

프랜차이즈가 아닌 일반 매장의 실적도 개선됐다. 11월 일반 매장 주문량은 9월 같은 기간 대비 14.7% 증가했으며, 신규 고객 수는 9.8%, 신규 고객 주문량은 12.1% 늘었다.

배민 관계자는 “12월 할인 참여 브랜드가 늘면서 고객 체감 혜택이 커질 것”이라며 “할인과 편의 기능을 강화해 이용 만족도를 높이겠다”고 말했다.