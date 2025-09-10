우아한청년들, 라이더 맞춤형 안전교육 진행

배달의민족 물류 자회사 우아한청년들은 9~10일 ‘2025년 노무제공자 사고성재해 예방사업’의 일환으로 라이더 대상 교통사고 예방 교육 프로그램 ‘라이더 안전의식 UP 교육’을 실시했다고 10일 밝혔다.

이번 프로그램은 고용노동부와 한국산업안전보건공단이 후원하는 정부 지원 사업이다.

교육은 배민라이더스쿨 커리큘럼을 기반으로 도로교통공단 교수진과 전문 강사진이 참여해 진행됐다. 블랙박스·CCTV 사례를 활용한 실제 사고 분석을 통해 위험 인지와 예방 행동을 강화하는 데 초점을 맞췄다.

(사진=우아한청년들)

김태완 도로교통공단 교수는 주요 사고 원인과 해결책을 강의했으며, 배민라이더스쿨 강사진은 사고 처리 요령, 보험금 청구 절차, 보험료 할인·할증 기준 등 실무적 내용을 전달했다.

이번 활동은 지난 7월 진행된 ‘여름철 온열질환 사고예방 캠페인’에 이어 두 번째 정부 지원 프로젝트다. 우아한청년들은 ▲수도권 편의점 내 ‘라이더 동행쉼터’ 3000여곳 운영 ▲배민B마트 생수 45만병 배포 ▲계절성 물품 지원(누적 5만개) ▲‘라이더 안전경영위원회’ 운영 등 라이더 지원책을 확대하고 있다.

또 오는 11월 국내 최대 규모의 이륜차 교통안전 교육시설 ‘하남 배민라이더스쿨’을 개관할 예정이다. 가상현실(VR)·증강현실(AR) 기반 실습 프로그램을 도입해 맞춤형 교육을 강화한다는 계획이다.

우아한청년들 관계자는 “정부와 함께하는 이번 교육을 통해 라이더들이 보다 안전한 환경에서 근무할 수 있도록 지원하겠다”며 “현장 중심의 실효성 있는 정책을 지속 확대해 건강한 배달 환경을 조성하겠다”고 말했다.