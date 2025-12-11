셀트리온, 1주당 750원 현금배당한다

셀트리온과 셀트리온제약이 11일 최대 규모의 배당 계획을 공개했다.

배당은 내년 정기주주총회에서 최종 의결을 거쳐 확정된 이후 주주들에게 지급된다. 배당 기준일은 12월 31일이다. 셀트리온은 보통주 1주당 750원의 현금배당을 결정했다. 총 배당금은 약 1천640억원 규모다. 이는 발행주식총수 약 2억3096만주에서 자기주식 약 1천235만주를 제외한 약 2억1861만주가 대상이다.

지난 3월 셀트리온은 자본준비금 약 6천200억 원을 이익잉여금으로 전환, 감액배당을 위한 비과세 배당 재원을 확보했다. 이를 배당에 활용하면 주주는 15.4%의 배당소득세를 부담하지 않아도 된다.

서정진 셀트리온 회장

지난 5월에는 주당 신주 0.04주의 무상증자를 시행했다. 이로써 약 4%의 주식 배당 효과를 더하게 됐다는 게 회사의 설명이다. 올해 무상증자로 배정된 신주도 이번 현금 배당 대상 주식 수에 포함됐다. 이에 따라 이 기간 주식을 계속 보유한 주주는 실수령 배당금 증가 효과가 더욱 커질 전망이다.

올해 셀트리온이 매입한 8천442억 원 규모의 자기주식을 포함해 셀트리온그룹 차원의 매입 셀트리온 주식은 총 1조9천억 원이다. 셀트리온이 소각한 자사주는 9천억 원 규모에 달한다. 자사주 소각, 현금배당, 자사주 매입 등을 더하면 약 2조 원이 주주친화 정책에 투입됐다.

또한 셀트리온제약은 보통주 1주당 200원의 현금과 0.02주의 주식 배당을 결정했다. 배당 대상 주식 수는 발행주식총수 약 4천368만 주에서 자기주식 약 26만 주를 제외한 약 4천342만 주다.

회사 관계자는 “올해 배당 결정은 회사의 지속적인 성장 자신감과 주주 동반 성장에 대한 경영 의지가 반영된 결과”라며 “중장기 성장 전략과 주주환원 정책으로 지속 가능한 성장을 이어가겠다”라고 밝혔다.

한편, 이날 셀트리온은 이사회 의결을 통해 미국 뉴저지주 브랜치버그 소재 일라이 릴리 바이오의약품 생산시설 인수를 위해 셀트리온USA에 약 7천824억 원 규모의 자본 증자를 결정했다. 자본 증자는 두 차례 걸쳐 이뤄질 예정이며, 1차는 약 6천555억 원 규모로 오는 18일, 2차는 약 1천269억 원 규모로 내년 중 진행할 예정이다.