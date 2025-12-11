"AI와 대화하며 디자인"…어도비, 크리에이티브 앱 '챗GPT' 통합

어도비가 크리에이티브 앱을 오픈AI의 챗GPT에 통합해 디자인·편집 환경을 개선했다.

어도비는 포토샵과 익스프레스, 애크로뱃을 챗GPT용 앱 형태로 출시했다고 11일 밝혔다. 해당 앱들은 포토샵 기반 이미지 편집, 익스프레스 디자인 제작, 애크로뱃 문서 변환 등 핵심 기능을 챗GPT 내에서 직접 수행할 수 있도록 지원한다.

어도비는 이번 앱 출시에 자체 에이전틱 AI 기술과 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP) 기술을 반영했다. 특히 사용자가 작업 내용을 자연어로 입력하면 사진 보정, 초청장 디자인, 전문 문서 생성 등을 자동 처리하는 대화형 경험을 구현했다.

또 어도비는 올해 초 PDF를 인공지능(AI) 기반 상호작용 공간으로 전환하는 '애크로뱃 스튜디오'도 출시했다. 이어 포토샵과 익스프레스용 AI 어시스턴트, 파이어플라이용 차세대 AI 어시스턴트 등을 선공개하며 여러 앱을 아우르는 생성·편집·제작 워크플로를 고도화했다.

챗GPT용 어도비 앱은 포토샵 이미지 향상, 익스프레스 템플릿 기반 디자인, 애크로뱃 PDF 변환·정리 등 인기 기능을 초보자에게도 제공한다. 사용자는 챗GPT 대화 창에서 밝기 조절, 이미지 교체, PDF 정리 등의 작업을 자연어로 요청하면 바로 편집 인터페이스를 호출할 수 있다.

또 포토샵의 슬라이더처럼 정교한 제어 기능도 챗GPT 안에서 그대로 사용할 수 있다. 익스프레스는 텍스트 입력, 이미지 교체, 애니메이션 적용까지 지원하며, 애크로뱃은 파일 병합, 압축, 표 추출, PDF 변환, 민감 정보 숨김 처리 기능을 제공한다.

챗GPT용 포토샵, 익스프레스, 애크로뱃은 데스크톱, 웹, iOS에서 무료로 이용할 수 있다. 또 안드로이드에서는 익스프레스가 먼저 제공되며, 포토샵과 애크로뱃도 곧 제공될 예정이다.

데이비드 와드와니 어도비 디지털 미디어 부문 사장은 "포토샵과 익스프레스, 애크로뱃을 챗GPT에 통합하게 돼 매우 기쁘다"며 "수억 명의 사용자가 자신의 언어로 간단하게 포토샵 편집을 할 수 있다"고 밝혔다.