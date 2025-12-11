중동·일본·미국까지 뻗어 간 韓 AI·SW 기업…글로벌 진출 성과 공유

한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 메가존클라우드, 크라우드웍스 등 해외 진출에 나선 기업들의 노하우를 국내 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 기업들에게 공유할 수 있는 시간을 마련했다.



KOSA는 지난 10일 호텔 페이토 강남에서 글로벌 시장을 겨냥한 국내 AI·SW 기업들을 위해 '2025 글로벌 AX 시장 동반진출 오픈세미나'를 개최했다고 11일 밝혔다.

이번 세미나는 중소벤처기업부와 대·중소기업·농어업협력재단이 추진하는 대중소 동반진출사업의 일환으로, 전 세계적으로 급성장 중인 AX(AI Transformation) 시장 공략을 위한 핵심 전략과 실제 해외 진출 성과를 공유하고자 개최됐다.

이날 행사에는 안랩, 인천국제공항공사, 한화에어로스페이스 등 다양한 분야의 기업 및 기관 관계자들이 참석해 전방위적으로 AX에 대한 높은 관심과 시장 확대 흐름을 체감할 수 있는 분위기가 조성됐다.

세미나는 메가존클라우드 김범진 전무의 '대·중소 AI·SW기업 동반진출 전략 : 메가존클라우드 사우디 프로젝트' 발표로 시작됐다. 이어 슈퍼브에이아이 이재민 본부장이 피지컬AI 기반 산업 활용 사례를 소개했다.

국민대학교 박강민 교수는 이번 대중소 사업의 일환으로 발간한 '글로벌 AX 패러다임과 우리 기업의 글로벌 전략' 보고서를 바탕으로 미국·일본·중동 등 주요 권역별 시장 특성과 AX 시대 국내 기업의 전략적 접근 방향을 제시했다. 해외 진출 성공사례 세션에서는 에코피스가 중동 지역 실증 경험과 협력 성과를, 크라우드웍스가 일본 시장 현지화 전략과 사업 추진 과정을 공유해 참가 기업들의 높은 관심을 받았다.

KOSA는 "올해 일본, 중동, 미국 등 주요 국가를 중심으로 협의회를 운영하며 국내 AI·SW 기업의 글로벌 진출 기반을 다져왔다"며 "2025년에는 협회의 권역별 해외 네트워크를 바탕으로 기업들이 실질적인 해외 진출 성과를 낼 수 있도록 지원을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.