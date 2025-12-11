블로믹스 '포트리스3 블루', 사전예약 100만 명 돌파

블로믹스(대표 차지훈)는 씨씨알(대표 김광회)이 개발한 신작 슈팅 전략 게임 '포트리스3 블루'의 사전예약자 수가 100만명을 돌파했다고 11일 밝혔다.

이번 성과는 사전예약 시작 15일 만에 달성된 기록이다. 블로믹스는 100만명 돌파를 기념해 누적 목표 보상을 모두 개방하고, 참여자 전원에게 캐릭터 카드와 아이템 상자 등 다양한 인게임 아이템을 지급한다.

'포트리스3 블루'는 2000년대 초 회원 수 1천400만명을 기록한 인기 IP '포트리스' 시리즈를 기반으로 한 타이틀이다. 원작의 핵심 재미인 탱크 이동, 각도 조절, 포탄 발사 방식을 유지하면서도 캐릭터와 탱크의 성장 요소, 전략 스킬 등을 현대적으로 재해석했다.

이 게임은 PC와 모바일 플랫폼을 모두 지원하는 크로스 플랫폼으로 출시될 예정이다. 현재 사전 예약과 함께 친구 초대 및 공유하기 등 다양한 출시 전 프로모션이 진행되고 있다.