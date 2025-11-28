블로믹스, 신작 슈팅 전략 게임 '포트리스3 블루' 시네마틱 영상 첫 공개

블로믹스(대표 차지훈)는 씨씨알(대표 김광회)이 개발한 신작 슈팅 전략 게임 포트리스3 블루의 공식 시네마틱 영상을 최초 공개했다고 28일 밝혔다.

이번 영상은 게임 세계관을 소개하는 첫 콘텐츠로, 주인공 제로가 괴 생명체와 전쟁 중인 포트리스 행성에 추락해 인간에서 탱크로 변신하는 장면으로 시작된다. 이어 포트리스 행성에서 본격적인 훈련을 거쳐 성장한 제로가 암살자 시절 능력을 활용해 비밀 작전에 투입되는 여정을 담았다.

멀티 탱크, 미사일, 캐롯, 캐논 등 포트리스 시리즈의 인기 탱크들이 등장해 역동적인 전투 액션을 펼치는 장면도 주목할 만하다. 이번 영상을 통해 포트리스3 블루가 새롭게 구축한 세계관을 확인할 수 있다.

관련기사

블로믹스, 포트리스3 블루 시네마틱 영상 제로 공개.

포트리스3 블루는 다음달 PC 얼리액세스(시범) 출시를 앞두고 사전예약을 진행 중이다. 공식 사전예약 페이지에서 참여할 수 있으며, 참여자 전원에게 캐릭터 카드와 미사일 탱크 등 다양한 보상이 지급된다.

포트리스3 블루는 2000년대 초 국민게임으로 불렸던 '포트리스' 시리즈 기반의 캐주얼 슈팅 전략 게임으로 PC와 모바일에서 모두 플레이 가능한 크로스 플랫폼 방식을 지원한다. 탱크 이동과 조준·발사로 승부하는 클래식한 포격 전투 방식에 파워, 풍속, 풍향, 각도 등 물리 요소를 더해 조작의 재미를 강화한 것이 특징이다.