블로믹스-라온엔터, '테일즈런너' 서비스 20주년 기념 이벤트 마련

블로믹스(대표 차지훈)와 라온엔터테인먼트(대표 박재숙)는 공동 서비스 중인 인기 레이싱 게임 ‘테일즈런너’의 서비스 20주년을 맞아 업데이트를 실시했다고 20일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 다채로운 참여형 이벤트와 경품 행사가 진행되며, 게임 캐릭터로 결성된 프로젝트 밴드도 선보인다.

20주년 이벤트로 ▲케이크 만들기 ▲동화나라 랜드마크 경매 ▲테일즈 퀴즈쇼가 개최되며, 총 5천만원 규모의 현물 경품이 제공되는 응모 이벤트도 함께 진행된다.

‘케이크 만들기’ 이벤트는 모든 이용자가 함께 ‘20주년 케이크 조각’을 모아 게임 내 공원의 NPC ‘삐에로’에게 전달하는 방식으로 진행된다. 참가자들은 개인 기여도 및 케이크 완성도에 따라 각각 보상을 받을 수 있다.

‘동화나라 랜드마크’는 경매 방식을 활용한 미니게임으로 하루 4회 정해진 시간에 진행된다. 과거 이벤트 테마 중 25개의 랜드마크를 두고 팀별 경매가 펼쳐지며, 참가한 팀이 경매에 성공하면 다양한 아이템을 보상으로 획득한다.

또 테일즈런너에 관한 여러 문제를 푸는 ‘테일즈 퀴즈쇼’가 열리고, 휴대전화, 가전제품, 게임기 등 5천만원 상당의 현물을 추첨을 통해 받을 수 있는 응모 이벤트도 진행된다.

테일즈런너, 20주년 대규모 경품 이벤트.

이와 함께 20주년 기념 프로젝트 밴드 ‘대시점프(DashJump)’가 결성됐다. ‘대시점프’는 게임 캐릭터인 시오넬·하랑·히든러프·알(R)·카이로 구성된 5인조 남성 밴드로, 데뷔곡 ‘다이렉트(Direct)’와 함께 공개됐다.

여기에 이용자들이 원하는 캐릭터명을 획득할 수 있는 ‘닉네임 옥션’ 이벤트도 개최된다. 게임 내 재화인 ‘마우’를 사용해 기존에 사용이 어려웠던 한 글자 닉네임이나 개성 있는 캐릭터명을 경매 방식으로 획득할 수 있다.

이외에 신규 채널 애니멀 빌리지에 신규 맵 ‘야옹 낚시터 대소동’이 추가됐다. 이용자들은 역할이 배정돼 물고기를 지키거나 빼앗는 방식으로 경쟁을 펼치게 된다.

마지막으로 신규 프레스티지 등급 아이템과 ‘해피 20주년’, ‘20th 런너즈’ 등 20주년 기념 아이템도 선보였다.

테일즈런너 이재준 PD는 “20년 동안 테일즈런너를 사랑해주신 모든 이용자분께 진심으로 감사드린다”며 “이번 20주년 업데이트는 그간의 추억을 함께 기념하고 축하하는 자리인만큼 많은 런너들이 즐겁게 달려주시길 부탁드린다”고 전했다.