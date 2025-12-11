차세대 중형위성 3호가 보내온 이미지 첫 공개…"3개 탑재체 모두 정상"

지난 달 27일 발사된 차세대 중형위성 3호 탑재 카메라가 정상 운영 중인 가운데 우주항공청이 처음으로 차중 3호가 촬영한 스페인 동남부 이미지를 공개했다.

우주항공청은 차중 3호에 탑재한 주요 과학·기술 검증 탑재체들이 현재 안정적인 상태를 유지하며 관측 임무를 위한 기능 시험을 정상 수행했다고 11일 밝혔다.

차중 3호에는 우주용 광시야 대기광 관측기(ROKITS), 우주플라즈마-자기장 측정기(IAMMAP), 그리고 바이오 3D 프린팅 기반 줄기세포 3차원 분화 배양검증기(BioCabinet)가 탑재돼 있다.

차세대중형위성 3호에 탑재된 한국천문연구원의 로키츠(ROKITS)가 스페인 지역 이미지를 보내왔다.(사진=우주청)

로키츠(ROKITS)는 한국천문연구원이 지구 오로라를 고해상도로 촬영하기 위해 개발한 광시야 카메라이다.

우주청은 "로키츠 초기 기능 점검 기간 동안 첫 시험 영상 촬영에 성공했다"며 "시험 운영을 통해 목표로 했던 700km 이상의 넓은 관측 폭을 확보하면서도 세밀한 지형을 포착하는 등 촬영 기능이 정상적으로 동작함을 확인했다"고 설명했다.

우주청은 이후 오로라 관측을 통해 지구 대기로 유입하는 에너지 등 우주 환경 예측에 필요한 정보를 수집할 예정이다.

KAIST 인공위성연구소의 아이엠맵(IAMMAP)도 시험 관측을 성공적으로 수행했다. 현재 초기 운영 단계에서 본격적인 임무 수행을 위한 최적의 관측 조건 확보에 주력하고 있다.

아이엠맵(IAMMAP)은 초기 운영 기간 동안 낮 지역, 밤 지역, 극 지역을 지날 때마다 크게 달라지는 전리권의 플라즈마 및 자기장 환경 변화에 최적화된 관측 조건을 찾는 작업을 진행하고 있다.

이 과정을 통해 최종적으로 계절에 따라 달라지는 전 지구적인 우주 플라즈마 및 자기장 지도를 작성하는 관측 임무를 시작할 예정이다.

한림대학교의 바이오캐비넷(BioCabinet)은 미세중력 환경에서의 줄기세포 분화 및 바이오 3D 프린팅을 성공적으로 수행중에 있다.

발사 후 첫 교신에서 줄기세포 및 역분화 줄기세포(iPSC)*의 생존을 위한 내부 환경 유지 시스템이 정상 작동하고 있음을 확인했다. 역분화 줄기세포(iPSC)는 체세포를 줄기세포로 역분화시켜 제작된 세포이며, BioCabinet에 탑재된 iPSC는 심장세포로 분화 유도된 역분화 줄기세포이다.

관련기사

이후 지상국과의 교신을 통해 첫 번째 바이오 3D 프린팅 시험을 정상 진행했다.

강경인 우주과학탐사부문장은 “차중 3호의 모든 탑재체가 초기 데이터 수신에 성공, 태양활동에 따라 발생되는 로키츠의 고해상도 오로라 관측과 아이엠맵의 전리권 플라즈마-자기장 환경 관측으로 우주환경의 다양한 변화를 보다 정밀하게 측정할 수 있을 것"으로 기대했다.