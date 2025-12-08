우주청, 우주 고에너지 양성자 경보 서비스 돌입

우주항공청 우주환경센터(센터장 나현준, 이하 우주환경센터)는 ‘100MeV 고에너지 양성자 경보서비스’를 8일부터 서비스한다.

이 서비스는 태양활동 극대기로 인한 고에너지 양성자 증가에 대응하고 국내 위성을 보호하기 위해서다.

최근 태양활동이 극대기에 접어들면서 미국 정지궤도 위성(GOES)을 통해 위성 내부 장비까지 침투 가능한 100MeV 양성자가 관측됨에 따라 위성 피해를 최소화할 수 있는 신규 경보서비스 개발이 추진돼왔다.

우주항공청이 양성자 경보 서비스에 들어갔다. 사진은 :태양의 밝은 활동 영역과 어두운 코로나 구멍이 합쳐친 호박 모양 모습.NASA 태양 역학 관측소가 지난 10월 촬영했다. (출처=NASA/SDO)

우주환경센터는 지난 2024년 미국 해양대기청(NOAA)의 우주환경예측센터(SWPC) 등 해외 사례를 바탕으로 100MeV 양성자 경보 발령·유지·해제 기준을 수립하고, 같은 해 10월에는 신규 경보시스템 개발했다.

2024년 11월부터 1년간 국내 위성 운영기관 및 연구기관 등 국내 수요자를 대상으로 시범서비스를 운영하며 서비스 안정성을 검증했다.

우주환경센터는 문자(SMS)를 통해 100MeV 고에너지 양성자 경보서비스를 제공한다. 서비스를 희망하는 개인과 단체는 우주환경센터 누리집 예경보 알림서비스 신청/해지 페이지에서 간편하게 신청할 수 있다.