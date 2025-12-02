한컴인스페이스, 자체 제작 위성 교신 성공…위성 체계 종합 기업 도약 신호탄

한컴인스페이스(대표 최명진)가 자체 설계·제작한 첫 지구관측 위성 '세종 4호'가 누리호 4차 발사를 통해 목표 궤도에 안착하고 지상국과 첫 교신에 성공하며 위성 체계 종합 역량을 공식 입증했다.

한컴인스페이스는 자체 기술로 개발한 지구관측용 초소형 위성 '세종 4호'가 지상국과의 교신에 성공해 목표 궤도에 안착했다고 2일 밝혔다.

세종 4호는 지난달 27일 오전 1시 13분 전남 고흥 나로우주센터에서 이뤄진 한국형 발사체 누리호 4차 발사를 통해 우주로 올라갔다. 발사 후 4차 사출된 위성은 지난달 28일 23시 40분 지상국과 양방향 교신에 성공하며 상태 점검을 마쳤다.

한컴인스페이스 세종 4호 교신 성공(이미지=한컴인스페이스)

회사 측은 이번 성공이 단순한 탑재체 발사를 넘어 한컴인스페이스가 '위성 체계 종합 기업'으로서 독자적인 기술력을 확보했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

기존 세종 시리즈와 달리 세종 4호는 시스템 설계부터 체계 종합, 지상 운용에 이르는 전 과정을 한컴인스페이스가 직접 수행했다. 자체 SW·HW 기반으로 첫 위성을 완성하면서 위성 개발 전주기에 걸친 수행 능력을 공식적으로 입증했다는 평가다.

세종 4호는 6U급(가로 200mm x 세로 100mm x 높이 340mm) 초소형 위성이다. 현재 고도 600km 저궤도에 안착해 약 90분에 한 번씩, 하루 약 15회 지구를 선회하며 임무를 수행한다.

위성에는 5m급 해상도를 구현하는 다중분광 카메라가 탑재됐다. 세종 4호가 수집하는 영상은 한컴인스페이스의 통합 플랫폼 '인스테이션(InStation)'으로 내려보낸 뒤 다른 위성·센서 데이터와 결합해 AI 기반 융합·분석에 활용할 계획이다.

핵심 소프트웨어와 운영체제도 자체 기술로 구현했다. 세종 4호에는 실시간 운영체제(NEOS RTOS) 기반으로 한컴인스페이스가 독자 개발한 비행 소프트웨어(FSW)가 탑재됐다.

이 SW는 위성 자세 제어와 임무 수행, 탑재체 운용 등 주요 기능을 담당한다. 회사는 이를 통해 위성 운영 기술의 국산화를 앞당기고 향후 다수 위성 운용에 필요한 공통 플랫폼을 확보했다는 입장이다.

한컴인스페이스는 세종 4호를 시작으로 군집위성 시스템 구축에 속도를 낼 계획이다. 내년 3월에는 초분광카메라(442밴드)를 탑재한 '세종 3호'를 스페이스X 팰컨9 로켓을 통해 발사할 예정이다. 세종 3호까지 궤도에 올리면 데이터 수집 밀도와 빈도를 끌어올려 위성 데이터 기반 분석 서비스 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 회사는 보고 있다.

최명진 한컴인스페이스 대표는 "세종 4호의 교신 성공으로 한컴인스페이스는 위성 제작부터 운용, 데이터 활용까지 아우르는 기술적 신뢰성을 확보했다"며 "고품질 영상 데이터를 기반으로 맞춤형 분석 서비스를 고도화해 글로벌 우주 데이터 시장에서 독보적인 경쟁력을 확보하겠다"고 말했다.