제임스 퀸시 코카콜라 CEO 사임…COO가 후임으로

코카콜라 최고경영자(CEO) 제임스 퀸시가 사임하고 그 자리를 현 최고운영책임자(COO)인 앤리케 브라운이 대체한다.

10일(현지시간) 블룸버그 등 외신에 따르면 코카콜라는 브라운 COO가 오는 3월 말 CEO로 취임한다고 밝혔다. 사임하는 퀸시는 올해 60세로 9년간 CEO로 재임했으며 앞으로는 이사회 의장직을 유지하면서 최고경영회장 역할을 수행할 예정이다.

퀸시는 2017년 5월 CEO로 취임해 장기간 이어진 코카콜라 매출 부진에서 회사를 탈출시키는 데 중요한 역할을 했다. 그의 재임 기간 코카콜라의 주가는 60% 이상 상승했으며 같은 기간 스탠다드앤드푸어스(S&P500) 지수는 약 190% 올랐다.

앤리케 브라운 코카콜라 COO. (사진=코카콜라)

그는 코카콜라의 사업을 기존 탄산음료에서 건강을 중시하는 소비자를 겨냥한 제품군으로 확장했다. 해당 제품군에는 커피, 스포츠 음료, 단백질 강화 우유 등이 포함된다. 또 그가 재임하는 동안 코카콜라는 코스타 커피를 51억 달러(약 7조4천679억원)에 인수했지만, 현재 이 사업은 매각을 검토 중이다.

새로운 CEO 직을 맡을 브라운은 퀸시와 유사한 커리어를 거쳤으며 두 사람 모두 1996년에 회사에 입사했다. 이후 두 사람은 COO를 거쳐 CEO 자리에 올랐다. 퀸시는 앤리케를 두고 “신뢰할 수 있고 경험이 많은 비즈니스 파트너이며 회사를 이끌 적임자”라고 평가했다.

브라운은 그동안 북미, 유럽, 중남미, 아시아 등 여러 지역에서 주요한 역할을 맡아왔다. 그는 국제 개발 담당 시장을 거쳐 올해 초 COO가 됐고, 전 세계 코카콜라 운영부문을 총괄해왔다.

브라운은 “우리가 구축해온 모멘텀을 이어가는데 집중하겠다”며 “보틀링 파트너들과 협력해 미래 성장을 열어 가겠다”고 말했다.