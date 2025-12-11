"헤드폰은 패션, 워치는 개성"…패션 아이템 된 IT 기기

스마트 기기는 이제 일상을 편리하게 하는 도구에서 더 나아가 디자인을 갖춘 패션 아이템으로 확고히 자리매김하고 있다. 다채로운 컬러와 감각적인 디테일은 마치 주얼리처럼 존재감을 드러내는 것은 물론 스타일을 완성하는 포인트가 되기도 한다.

삼성전자가 2023년 공개한 갤럭시Z폴드5 톰 브라운 에디션은 IT기기가 패션 요소로 활용된 대표적 사례다. 에르메스와 루이비통 등 명품 패션 브랜드들이 기술 기업과 협업해 자체 디자인한 오디오 기기를 출시하며 액세서리 라인업을 확장했다.

IT기기와 패션 아이템의 경계가 흐려지면서 MZ세대는 IT기기를 취향에 맞게 커스터마이징 하거나 액세서리를 더해 자신의 정체성과 스타일을 표현하는 패션 트렌드를 새롭게 만들어 가고 있다. 이에 일부 IT기기들은 자연스럽게 패션의 한 영역으로 편입되는 추세다. 이러한 변화의 중심에 선 대표적인 IT기기들을 모아봤다.

헤드폰은 음향기기에서 패션 아이템으로 주목받는 대표적인 제품이다. 음악을 자주 소비하는 MZ세대 중심으로 헤드폰 사용이 늘어나면서 듣기 위한 기기였던 헤드폰은 점차 보여지는 아이템으로 진화했다. 소니 플래그십 무선 노이즈 캔슬링 헤드폰 1000X 시리즈는 어떤 의상과도 잘 어울리는 심플한 디자인과 뉴트럴 컬러로 큰 사랑을 받았다. 지난 6월에는 1000X 시리즈의 6세대 모델인 'WH-1000XM6'가 출시됐다.

WH-1000XM6는 무광의 미니멀 디자인을 유지하면서도 이어컵 하우징의 부드러운 이음새, 메탈 힌지 구조, 넓어진 헤드밴드 등 디테일을 업그레이드해 세련미와 고급스러움을 강화했다. 비니·볼캡 등에 착용하면 트렌디한 감성을 더해주며 목에 걸치기만 해도 스타일리시한 무드 연출이 가능하다. 플래티넘 실버, 블랙, 미드나잇 블루 3종 색상으로 패션 취향에 맞게 선택할 수 있다. 헤드폰에 스티커를 붙이거나 커버를 씌워 커스터마이징하는 경우도 있다.

애플은 기술과 감성, 디자인을 결합한 IT기기를 선보이는 대표적인 브랜드다. 애플 워치는 스마트 기능 뿐만 아니라 복잡한 장식이 없는 매끈한 곡선과 균형 잡힌 비율, 심플한 화면 구성으로 어떤 스타일이든 조화롭게 어울리는 디자인을 자랑한다. 애플이 최근 출시한 '애플워치11'은 라이프스타일 아이템이자 패션 액세서리로 많은 사랑을 받고 있다. 마감 컬러와 케이스 크기는 물론, 알루미늄∙티타늄 등 케이스 소재부터 가죽·메탈·니트·스포츠 밴드 등 스트랩 소재까지 커스터마이징이 가능하다.

이에 클래식한 정장이나 캐주얼한 데일리룩, 스포츠웨어 등 다양한 룩에 최적의 조화를 이끌어낸다. 또한 수면 중 사용자의 심박수, 손목 온도, 혈중 산소, 호흡 수 등의 생리 지표를 정밀하게 측정해 알림을 제공하는 기능을 갖추고 있어 건강 관리 도구로서의 효용도 놓치지 않았다.

삼성전자는 갤럭시Z플립을 통해 기존 모델과 차별화된 패셔너블한 스마트폰 이미지를 강조하고 있다. 갤럭시Z플립은 접으면 한 손에 쏙 들어오는 콤팩트한 디자인으로 작은 클러치백을 연상시키며, 매 시즌 트렌디한 컬러로 출시돼 케이스나 액세서리를 활용하면 패션 소품처럼 스타일링이 가능하다.

지난 7월 선보인 '갤럭시Z플립7'은 전작보다 베젤이 얇고 새로운 힌지 구조를 적용해 슬림하면서도 고급스럽다. 이에 젊은 층의 호응을 받아 갤럭시Z폴드7과 함께 역대 삼성전자 폴더블폰 중 가장 높은 사전 판매량을 기록했다.

갤럭시Z 시리즈 체험존인 '더 갤럭시 언폴더스'에 방문하는 고객 중 75%가 1030세대였다. 또한 커버 디스플레이를 영상, 위젯, 이미지, 셀피 등 다양하게 활용 가능한 점도 젊은 세대의 커스터마이징 니즈를 반영한 강점으로 내세웠다.