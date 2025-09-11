"애플워치 울트라3·애플워치11, 최대 강점은 배터리 성능"

애플의 신형 스마트워치 ‘애플워치 울트라3’와 ‘애플워치11’이 전작에 비해 배터리 수명과 충전 시간에서 뚜렷한 강점을 보인다고 IT매체 나인투파이브맥이 10일(현지시간) 보도했다.

애플워치 울트라3의 배터리 수명은 최대 42시간 사용, 저전력 모드에서는 최대 72시간 사용이 가능하다. 이는 기존 울트라2의 최대 36시간(저전력 모드에서 최대 72시간)과 비교해 일반 사용 시간이 크게 늘어난 것이다. 애플워치11 역시 일반 사용 시 최대 24시간, 저전력 모드 최대 38시간으로 전작 사용시간이 늘었다.

애플워치 울트라3 (출처=씨넷)

충전 속도도 빨라져다. 애플워치 울트라3의 경우 ▲45분 내 80% 충전 ▲15분 충전으로 12시간 사용 ▲5분 충전으로 수면 추적 8시간 지원이 가능하다. 전작인 울트라2의 경우 80% 충전에 약 1시간이 소요된다.

애플워치11의 경우 ▲약 30분 만에 최대 80% 충전 ▲15분 충전으로 8시간 사용 ▲5분 충전으로 수면추적 8시간 지원이 가능하다.

관련기사

애플워치11 (출처=씨넷)

즉 새롭게 나온 울트라3와 애플워치11은 울트라2보다 더 빠른 충전을 제공하는 셈이다.

나인투파이브맥은 "배터리 수명 증가는 올해 애플워치의 가장 큰 업그레이드 요소가 될 수 있다”며, "수년 간 배터리 성능이 유지돼 왔던 상황에서 이번 개선은 매우 반가운 변화”라고 평가했다.