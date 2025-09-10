'애플워치 시리즈 11' 공개…배터리 강화·수면 기능 추가

애플이 배터리와 내구성을 개선한 '애플워치 시리즈 11'을 공개했다. 최대 24시간 배터리 사용 시간, 2배 강화된 긁힘 방지 디스플레이를 갖췄다. '수면 점수' 기능도 새롭게 추가됐다.

애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 아이폰17 시리즈와 아이폰 에어, 애플워치11과 애플워치 울트라3, 에어팟3 프로 등 신제품을 공개했다.

애플워치 시리즈 11은 얇고 가벼운 디자인을 유지하면서도 배터리 성능을 크게 향상시켰다. 최대 24시간 사용이 가능해 하루 종일 착용 후 수면 중에도 그대로 활용할 수 있으며, 고속 충전을 지원해 15분 충전으로 최대 8시간 사용이 가능하다.

애플워치 시리즈 11 (사진=애플)

내구성도 강화됐다. 알루미늄 모델에는 이온 엑스(Ion-X) 글래스를 탑재해 긁힘 방지 성능이 전작 대비 2배 높아졌다. 애플이 새롭게 적용한 세라믹 코팅 공정으로 표면 강도를 원자 단위로 끌어올렸다. 티타늄 모델에는 사파이어 크리스털을 적용했다.

애플워치 시리즈 11은 수면 중 심박수, 혈중 산소, 손목 온도 등 다양한 데이터를 종합해 '수면 점수'를 산출한다. 이를 통해 사용자는 자신의 수면 질을 수치화해 확인할 수 있으며, 수면 습관 개선을 위한 구체적인 피드백을 제공받는다. 점수 산출 알고리즘은 세계수면학회 등 국제 기준과 500만 건 이상의 수면 데이터를 기반으로 개발됐다.

새 운영체제 워치OS 26에서는 애플 인텔리전스를 기반으로 한 '워크아웃 버디'가 처음 도입됐다. 사용자의 운동 데이터를 분석해 심박수, 페이스, 활동량 등을 바탕으로 맞춤형 피드백을 음성으로 제공한다. 운동 앱의 레이아웃도 개편돼 사용자 맞춤 운동, 경로 기반 기록 경주 등 맞춤 설정이 한층 쉬워졌다.

애플워치 시리즈 11에 추가된 '수면 점수' 기능 (사진=애플)

또한 새로운 제스처 기능인 손목 돌리기가 추가돼, 한 손만으로 알림 닫기, 타이머 정지, 알람 끄기 등이 가능하다. 메시지 앱에는 실시간 번역 기능이 적용돼, 외국어 문자가 수신되면 사용자가 설정한 기본 언어로 자동 번역된다.

애플워치 시리즈 11은 42mm, 46mm 두 가지 크기로 출시된다. 알루미늄 모델은 제트 블랙, 로즈 골드, 실버, 스페이스 그레이로, 티타늄 모델은 내추럴, 골드, 슬레이트 색상으로 제공된다. 에르메스 에디션도 함께 출시되며, 신규 니트 밴드와 메탈 링크 밴드가 추가됐다.

밴드 라인업에는 포레스트, 네온 옐로, 앵커 블루, 퍼플 포그 등 새로운 색상이 도입된다. 나이키 에디션 역시 새로운 스포츠 밴드와 반사 원사가 짜인 스포츠 루프를 선보인다.

가격은 전작과 동일하게 59만9천원부터 시작한다. 오늘부터 사전 주문을 받고, 한국을 포함한 주요 50여 개국에서 19일 정식 출시된다. 운영체제 워치OS 26은 15일부터 애플워치 시리즈 6 이후 모델, SE(2세대), 울트라 전 모델에서 업데이트로 제공된다.