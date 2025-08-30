다음 달 나오는 애플워치 울트라3, 기대되는 점은?

애플이 다음 달 9일(이하 현지시간) 신제품 공개 행사를 열고 아이폰17 시리즈와 함께 다양한 제품들을 공개할 예정이다. 이번 행사에서는 애플워치 울트라3도 함께 공개될 것으로 전망된다.

애플은 지난해 애플워치 울트라의 새로운 색상만 추가했을 뿐 신규 모델은 내놓지 않았기 때문에 업데이트가 필요한 상황이다.

오리지널 애플워치 울트라(좌측)와 애플워치 울트라2 (사진=씨넷)

IT매체 맥루머스는 29일(현지시간) 애플워치 울트라3의 새로운 기능을 전망해 보도했다.

■ 디자인·디스플레이

애플워치 울트라3가 새 디자인을 갖출 것이라는 소문은 없지만 디스플레이가 업데이트될 가능성이 높아 보인다고 해당 매체는 전했다.

iOS26 베타 코드에 따르면 애플워치 울트라3의 디스플레이는 전작의 410x502 화소에서 422x514 화소로 살짝 커질 것으로 예상된다. 시계 케이스가 더 커질 것이라는 소식은 나오지 않아 화면 베젤 크기가 줄어들면서 화면 크기가 커졌을 가능성이 있다. 이렇게 되면 애플워치 울트라3는 지금까지 출시된 애플워치 중 가장 큰 디스플레이를 탑재할 것으로 보인다.

애플워치10 (사진=애플)

또, 작년에 애플은 애플워치10의 화면을 LTPO3 OLED 디스플레이로 개선했기 때문에 동일 기술이 애플워치 울트라3에도 적용될 가능성이 높다.

■ 프로세서

애플워치 울트라3에는 업데이트된 S11칩이 탑재될 것으로 예상된다. 하지만, S11 칩은 S9, S10과 동일한 기본 프로세서 기술을 사용하므로 동일한 성능을 제공할 것으로 보인다. 현재 애플워치 울트라는 S9 칩을 사용하고 있기 때문에 성능 향상은 크지 않을 수 있다.

칩 자체는 기본적으로 동일하나, S11칩의 크기가 더 작아 배터리와 기타 부품에 더 많은 내부 공간을 할당할 수 있을 것으로 예상된다.

■ 위성 연결 기능

애플워치 울트라3는 통신이나 와이파이 연결이 없어도 사용할 수 있는 위성 연결 기능을 갖출 것으로 전망된다. 특히 울트라 모델은 모험가를 대상으로 하기 때문에 외딴 지역으로 여행을 가는 것을 좋아하는 사람들에게는 특히 매력적인 기능이 될 수 있다.

애플의 긴급 위성통신 기능 (사진=애플)

애플워치 울트라3의 위성 연결 기능이 아이폰에서 제공되는 위성 연결 기능과 동일하게 제공된다면, 사용자는 비상 상황이 아니더라도 위성을 통해 문자 메시지를 보낼 수 있을 것이라고 맥루머스는 전했다.

■ 혈압 측정

애플은 오랜기간 혈압 측정 기술을 개발해 왔기 때문에 이 기술이 올해 애플워치 모델에 탑재될 가능성이 있다. 올해 출시 여부는 아직 확실하지 않지만, 출시된다면 기존 혈압 측정 기기보다는 기능이 제한적일 것으로 예상된다.

애플워치의 고혈압 감지 기능은 정확한 수축·이완기 혈압 수치를 제공하지는 않지만, 혈압 추세를 추적하여 고혈압이 감지되면 사용자에게 알려준다. 알림을 받은 사용자는 추가 검사를 위해 의료진에게 해당 정보를 제공할 수 있다. 고혈압은 심각한 손상을 입을 때까지 종종 알아차리지 못하기 때문에 조기에 이 신호를 미리 알려주면 큰 도움이 될 수 있다.

■ 5G 연결

애플은 애플워치 울트라3에 미디어텍의 5G 레드캡(RedCap, Reduced Capability) 칩을 탑재해 최초로 5G 연결을 구현할 계획이다. 현재 애플워치 모델은 LTE로 제한되어 있다. 5G 레드캡은 표준 5G 네트워크의 속도와 대역폭이 필요하지 않은 웨어러블 기기를 위해 특별히 설계된 5G 버전이다.

■ 빠른 충전

애플워치10은 세라믹 후면 케이스 대신 더 큰 충전 코일과 통합 안테나가 있는 금속 후면 케이스를 채택했다. 이 같은 변경 사항은 울트라3에도 적용될 수 있다. 때문에 울트라3는 업데이트된 충전 코일 덕분에 이전 모델보다 훨씬 빠르게 충전될 수 있다. 예를 들어, 애플워치10은 충전 30분 만에 80%까지 충전돼 애플워치9보다 15분 더 빠르다.

■ 출시일

애플은 9월 9일 애플워치 울트라3를 공개할 예정이며, 사전 예약은 9월 12일 금요일부터 시작되고 정식 출시는 9월 19일 금요일부터 진행될 예정이다.