애플워치 덕분에 뇌종양 발견한 50대 여성 '화제'

애플워치의 건강 기능이 한 여성의 삶의 변화시킨 사연이 알려지며 화제가 되고 있다고 나인투파이브맥 등 외신들이 21일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 영국 이스트 서식스주 브라이튼에 거주하는 57세 여성은 애플워치의 경고 때문에 의사들이 자신의 뇌종양을 발견할 수 있었다고 밝혔다.

영국의 50대 여성이 애플워치의 건강 기능으로 자신의 뇌종얄을 발견했다고 밝혀 화제가 되고 있다. (사진=샘 아담스)

샘 아담스는 인터뷰를 통해 코스타리카 여행에 다녀온 후 애플워치가 비정상적으로 낮은 심박 수를 반복적으로 기록했다고 밝혔다. 당시 그녀는 부모님과 반려동물, 결혼 실패 등 개인적인 상실을 겪고 회복 중이었다. 그녀는 자신의 피로와 두통이 스트레스와 슬픔, 그리고 시차로 인한 것이라고 생각했다.

하지만, 애플워치의 심박수 경고가 계속되자 그녀는 약국을 찾아가 혈압을 측정했고 이후 병원을 찾아 추가 검사를 통해 심장 질환이 발견됐다. 애플워치의 경고의 원인을 찾는 과정에서 애덤스는 두통이 자주 발생한다고 말했고 CT 촬영을 진행했다. 그 결과 이전에 찾지 못했던 뇌종양이 발견됐다.

애플워치 시리즈3 및 그 이후 모델은 심방세동과 같은 부정맥이 감지되면 알림을 전송한다. (사진=애플)

현재 의사들은 이 종양이 양성이라고 판단하고 있으며, 지속적인 관찰이 필요한 상황이다. 그녀는 매일 약을 복용하고 있으며, 종양의 변화를 추적하기 위해 정기적인 검사를 받고 있다.

그녀는 애플워치 덕분에 평소보다 더 빨리 병원에 가서 진료를 받을 수 있어서 다행이라고 생각한다고 밝혔다. 또 "만약 알람이 울리지 않았다면, 어떻게 되었을지 모르겠다. 나는 아직 종양과 함께 살고 있지만, 잘 관리하고 있고, 기술이 내가 미처 몰랐던 조기 경보를 알려준 것에 감사하고 있다"고 덧붙였다.

애플워치 등 스마트워치의 건강 기능이 사용자로 하여금 의료진을 찾아갈 것을 유도하고 그 과정에서 생명을 구한 사례는 그 동안 많이 소개되고 있다.