내년 애플워치 터치ID 지원 유력…"S칩도 업그레이드"

애플이 2026년 출시할 애플워치 하드웨어를 대규모로 업데이트할 계획이라는 소식이 또 나왔다고 IT매체 맥월드 등 외신들이 19일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 2026년형 애플워치 모델을 지칭하는 코드에서 지문인식 기능인 ‘터치ID’의 내부 코드명인 ‘애플메사(AppleMesa)’ 지원이 언급돼 있었다. 그 동안 애플은 애플워치에서 생체 인식 기능을 계속 실험해왔다고 외신들이 전했다.

내년에 출시되는 애플워치에 터치ID가 지원될 것이라는 소식이 나왔다. (사진=씨넷)

해당 코드는 내부용으로 사용돼 아직 시제품 단계에 있음을 시사한다고 해당 매체는 덧붙였다.

애플이 애플워치에 터치ID를 어떻게 구현할지는 확실하지 않으나, 일부 안드로이드폰처럼 화면 아래에 배치하거나 측면 버튼에 통합하는 방안이 유력한 상태다.

애플워치에 터치ID를 도입하면 숫자 비밀번호를 입력하는 방식 대신 기기 보안을 높이고 암호 입력보다 더 편리할 것으로 기대된다.

이번에 포착된 코드에서는 애플워치12(코드명 N237), 통신 기능이 있는 애플워치12(코드명 N238), 애플워치 울트라4(코드명 N240)에 ‘T8320’라는 식별자가 붙은 완전히 새로운 CPU가 탑재된다는 내용도 발견됐다.

최근 대만 매체 디지타임스도 공급망 소식통을 인용해 내년 애플워치에 상당한 디자인 변화가 있을 것이라고 보도했다.

보도에 따르면, 내년 애플워치 라인업은 제일 먼저 센서 부품의 수가 2배로 늘어날 예정이며 그 다음은 외관 디자인이 바뀌고, 마지막으로 전력 효율이 크게 향상될 것으로 전해졌다.