"아이폰17e에 다이내믹 아일랜드 적용…디자인도 바뀐다"

애플의 차기 보급형 ‘아이폰17e’에 다이내믹 아일랜드와 새로운 디자인이 적용될 것이라는 전망이 나왔다고 IT매체 맥루머스가 18일(현지시간) 보도했다.

IT팁스터 디지털챗스테이션은 공급망 정보를 인용해 아이폰17e가 새로운 디자인에 다이내믹 디스플레이, A19 칩을 특징으로 할 것이라고 밝혔다.

아이폰17e가 이전 모델 아이폰 16e의 디자인이 아닌 다이내믹 아일랜드에 새 디자인을 채택할 것이라는 전망이 나왔다. 사진은 아이폰16e. (사진=애플)

지난 2월 출시된 아이폰16e의 경우 아이폰13, 아이폰14와 유사하게 화면 상단에 노치 디자인을 갖췄고 A18 칩이 탑재됐다.

관련기사

그 밖에 아이폰17e는 ▲6.1인치 OLED 디스플레이 ▲60Hz 화면 주사율 ▲전면 1천200만 화소 카메라 ▲페이스ID ▲후면 4천800만 화소 카메라를 유지할 것으로 예상됐다. 디지털챗스테이션은 아이폰17e의 가장 큰 장점은 여전히 저렴한 가격이라고 덧붙였다.

아이폰16e는 2022년 출시된 아이폰14의 디자인을 기반으로 하기 때문에 아이폰17e는 다이내믹 아일랜드와 눈에 띄게 더 둥근 프레임을 갖춘 2023년 아이폰15를 기반으로 할 가능성이 있다. 아이폰17e의 출시 시기는 내년 초가 예상되고 있다.