"아이폰17 프로→에어팟·애플워치 충전, 가능해진다"

애플이 다음 달 출시 예정인 아이폰17 프로에 역방향 무선충전 기능을 새롭게 추가할 것이라는 전망이 나왔다고 IT매체 나인투파이브맥이 25일(현지시간) 보도했다.

IT 팁스터 픽스드 포커스 디지털은 “아이폰17 프로가 역방향 충전 기능을 테스트했다”며, “이 기능이 실제로 출시된다면 애플의 큰 혁신 디자인이 될 가능성이 있다”고 주장했다. 지난 2월 또 다른 IT 팁스터 인스턴트 디자털도 애플이 역방향 무선충전 기능을 테스트 중이라고 전망한 바 있다.

아이폰17 프로 렌더링 (사진= 마진부 블로그)

해당 기능을 사용하면 아이폰17 프로를 사용해 에어팟, 애플워치나 다른 아이폰을 충전할 수 있게 된다.

나인투파이브맥은 그 동안 아이폰에 역방향 무선 충전 기능이 추가될 것이라는 수년간 있었지만, 올해는 이 기능이 구현될 가능성이 높다면서 몇 가지 근거를 제시했다.

관련기사

우선 애플이 아이폰17 프로와 이번에 새롭게 나오는 아이폰17 에어를 차별화할 더 많은 이유가 필요하다는 점, 또 올해 나오는 아이폰17 시리즈의 후면 로고 위치가 아래로 바뀔 것으로 전망되는데 그 이유가 역방향 무선 충전 때문일 수 있다고 분석했다.

마지막으로 iOS26에 배터리 관련 새로운 기능이 대거 추가될 예정인데 역방향 무선 충전 기능이 탑재되면 더 강력한 배터리 기능을 체감할 수 있게 될 것이라고 덧붙였다.