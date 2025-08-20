아이폰17서 가죽 대체 케이스 부활할까

애플이 올 가을 아이폰17 시리즈와 함께 프리미엄 가죽 대체 케이스를 다시 출시할 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 19일(현지시간) IT 팁스터 마진 부를 인용해 과거 논란이 돼 단종됐던 파인우븐 케이스에 이어 가죽을 대체하는 새로운 패브릭 소재 케이스를 선보일 것이라고 보도했다.

애플이 기존 파인우븐 케이스를 대체할 새로운 가죽 대체 소재 케이스를 출시할 것이라는 전망이 나왔다. (사진=마진 부)

마진 부는 관련 사진을 공개하며 새 케이스는 ▲그린 ▲오렌지 ▲블루 ▲퍼플 색상으로 출시될 예정이라고 밝혔다.

새로운 소재는 파인우븐 케이스에 비해 더욱 풍부하고 눈에 띄는 질감을 가지고 있으며, 긁힘과 일상적인 마모에 대한 내구성도 강화됐다. 고무처럼 부드럽고 그립감이 좋은 질감을 특징으로 하지만, 실용성을 중시해 이전 모델보다 고급스러운 느낌은 덜한 것으로 알려졌다.

IT매체 더버지가 일주일 동안 사용한 파인우븐 아이폰15 케이스 (사진=더버지)

아이폰15 시리즈와 함께 출시됐던 파인우븐 케이스는 가죽을 대체할 친환경 소재로 소개됐으나 쉽게 긁히고 내구성이 약하며 59달러(약 8만원)라는 높은 가격에도 불구하고 프리미엄 제품이라는 느낌이 부족해 비판을 받은 후 단종됐다.

애플은 2030년까지 글로벌 공급망 전체는 물론, 모든 기기에 탄소 중립을 달성하겠다는 목표를 제시하며 아이폰 케이스와 애플워치에 사용하던 가죽 사용을 전면 중단했다.