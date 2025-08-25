애플, 아이폰17 에어용 범퍼 케이스 출시할까

애플이 다음 달 출시할 예정인 슬림형 ‘아이폰17 에어’의 내구성을 고려해 범퍼 케이스를 출시하는 것을 고려하고 있다는 소식이 나왔다.

IT매체 맥루머스는 24일(현지시간) 블룸버그 통신 마크 거먼의 엑스를 인용해 이와 같이 보도했다.

애플이 아이폰4에서 제공했던 범퍼 케이스를 아이폰17 에어를 위해 다시 내놓을 수 있다는 전망이 나왔다. 사진은 아이폰4 범퍼케이스 (사진=애플/블룸버그 마크 거먼)

마크 거먼은 엑스를 통해 “애플이 올해 출시될 더 얇은 아이폰을 위해 가장자리를 감싸지만, 뒷면은 덮지 않는 새로운 케이스를 검토하거나 테스트해봤다고 생각한다”며, “이는 2010년 출시된 아이폰4의 범퍼 케이스와 유사한 개념”이라고 밝혔다.

아이폰17 에어는 초박형 디자인으로 나올 것으로 예상되기 때문에 고객들은 기기 두께 때문에 일반 케이스 사용을 꺼릴 수 있다. 범퍼 케이스는 지나치게 두껍지 않으면서도 낙하와 긁힘으로부터 어느 정도 보호해 주기 때문에 적절한 타협안이 될 수 있다고 외신들은 전했다.

애플은 아이폰4의 안테나게이트 문제로 고객들에게 무료로 아이폰4 범퍼 케이스를 제공한 바 있다. 이 케이스는 사용자의 손이 아이폰4의 안테나를 가리는 것을 막아 통신 신호 수신이 불안정해지는 것을 막아줬다.

IT매체 디인포메이션 웨인 마는 이전에 애플이 이동 중에도 배터리 수명을 연장할 수 있는 아이폰17 에어 배터리 케이스를 출시할 계획이라고 보도한 바 있다.

애플은 오는 9월 아이폰17 시리즈와 관련 액세서리를 공개할 것으로 예상된다.