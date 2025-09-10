48MP 카메라·A19칩 '아이폰17 프로'…128GB 사라지고 2TB 등장

애플이 카메라 성능을 강화한 아이폰17 프로와 아이폰17프로 맥스를 공개했다. 올해 후면 디자인도 상당 부분 바뀌었고 가격도 인상됐다.

애플은 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플파크에서 아이폰17 시리즈와 아이폰 에어, 애플워치11과 애플워치 울트라3, 에어팟3 프로 등 신제품을 공개했다.

아이폰17 프로 라인업에는 애플이 자체 설계한 A19 프로 칩이 탑재됐다. 새로 도입된 베이퍼 챔버 냉각 시스템과 항공우주 등급 알루미늄 유니바디 구조가 결합해 발열을 줄이고 성능을 안정적으로 유지한다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

전작 대비 최대 40% 향상된 지속 성능을 발휘하며, 대규모 언어 모델 구동·영상 편집·AAA급 게임 플레이까지 무리 없이 지원한다.

후면에는 48MP 퓨전 3배열(메인·초광각·신형 망원) 카메라가 탑재됐다. 신형 망원 카메라는 더 커진 센서를 적용해 저조도와 밝은 환경 모두에서 디테일을 살렸으며, 100mm 4배 광학 줌과 200mm 8배 광학급 줌을 지원한다.

전면 카메라는 18MP 센터 스테이지로 진화해 세로로 들고도 가로 촬영이 가능하고, 전·후면 동시 촬영 기능도 제공한다.

영상 제작 기능도 대폭 강화됐다. 기존 돌비 비전 HDR과 프로레스 로그에 더해 업계 최초로 프로레스 RAW와 젠락을 지원한다. 아이폰을 전문 영화 제작 현장에도 활용할 수 있도록 했다.

아이폰17 프로 (사진=애플)

아이폰17 프로는 6.3인치, 프로 맥스는 6.9인치 슈퍼 레티나 XDR 디스플레이를 탑재했다. 최대 120Hz 프로모션, 3천니트 야외 밝기, 2배 향상된 야외 대비, 상시표시(AOD)를 지원한다. 전·후면 모두 세라믹 실드가 적용돼 긁힘 방지 성능도 강화됐다.

올해는 128GB 모델이 사라지고 256GB가 기본이 되면서, 시작 가격이 179만원으로 올랐다. 전작 아이폰 16 프로는 128GB 모델이 155만원, 256GB 170만원에서 시작했다. 소비자가 체감하는 엔트리 가격은 최소 24만원 상승했다.

프로 맥스도 199만원부터 시작하며, 최초로 2TB 모델이 추가됐다. 2TB 모델 가격은 319만원이다. 색상은 아이폰17 프로17프로 맥스 모두 코스믹 오렌지, 딥 블루, 실버 3가지로 출시된다.

오는 12일 오후 9시부터 예약 주문을 받고, 19일부터 한국 포함 1차 출시국에서 공식 출시된다.