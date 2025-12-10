11번가, 12월 ‘월간 십일절’ 실시…최대 80% 할인

방한용품부터 숙박상품까지…할인 쿠폰도 지급

유통입력 :2025/12/10 15:59

박서린 기자

11번가는 2025년을 마무리하는 12월 ‘월간 십일절’을 11일부터 13일까지 사흘 동안 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 ‘월간 십일절’에는 총 470여개 ‘타임딜’을 중심으로 연말 쇼핑 시즌 인기 상품을 최대 80% 특가에 선보인다. 한파 대비 방한용품을 포함해 크리스마스와 겨울방학을 앞두고 고객 수요가 높아진 상품 등을 한데 모았다.

11일 자정 카본매트 ‘경동나비엔 EME500 더블사이즈’를 정가 대비 36% 할인한 18만9천720원에, 오후 1시 ‘노티드 스마일 이뮨 멀티 비타민 1박스’를 80% 할인한 1만900원에 판매한다. 이어 오는 12일 자정 ‘호주어그 숏부츠’를 13% 할인한 4만9천900원에, 오전 11시 ‘프롬비 100도 가열식 가습기 FD233’를 44% 할인한 8만8천원에 선보인다.

(사진=11번가)

크리스마스 분위기를 더하는 소품도 할인가에 준비했다. ▲‘살림백서 라이스 앤 허브 디퓨저 크리스마스 에디션’ 등 한정판 제품과 ▲‘모던하우스 크리스마스 테이블웨어’ ▲‘모니즈 크리스마스 미니트리 풀세트’ 등 홈데코 아이템을 만나볼 수 있다.

홈파티 수요를 겨냥해 ▲‘크랩플릭스 러시아 자숙 대게 1kg’ ▲‘프리미엄 초이스 소갈비살 200gx5팩’ 등을 할인한다. ▲‘뚜레쥬르 홀리데이 스트로베리 퀸’ ▲‘배스킨라빈스 골든 브륄레 판타지’ ▲‘CJ푸드빌 기프트카드 3만원권’ 등 연말 모임과 나들이를 위한 케이크 이(e)쿠폰과 외식상품권 할인 행사도 펼친다.

이와 함께 ‘시선집중’ 코너를 통해 ‘금호리조트(4개 지점) 아산스파포레 패키지’, ‘부산 뉴시즈 해운대 아쿠아리움 2인 패키지’ 등 겨울방학을 위한 국내숙박 상품도 특가 판매한다.

11번가의 앱테크형 게임 ‘11키티즈’에서도 특별 행사를 진행한다. 행사 기간 ‘11키티즈’ 접속 고객을 대상으로 게임 속 아기 고양이를 꾸밀 수 있는 크리스마스 시즌 아이템을 매일 새로운 구성으로 100% 지급하고, 추첨을 통해 ▲‘파리바게뜨 생딸기 듬뿍 프레지에 케이크’(30명) 이(e)쿠폰 ▲‘스타벅스 카페 아메리카노(T) 2잔’(60명) 이(e)쿠폰 ▲‘올리브영 모바일 상품권 5천원권’(100명) 등 경품을 나눠준다.

11번가는 고객들의 연말 쇼핑을 돕기 위해 ‘3천원 장바구니 할인쿠폰’(4만원 이상 구매 시)를 매일 오전 9시와 오후 7시 선착순 발급한다. 월간 십일절 엠블럼 부착 상품에 사용할 수 있는 ‘2천원 장바구니 할인쿠폰’(2만원 이상 구매 시)도 나눠준다. 최근 3개월간 구매이력이 없는 고객에게는 ‘5천원 웰컴 장바구니 할인쿠폰’(3만원 이상 구매 시)을 매일 오전 0시 선착순 발급한다. 쿠폰은 ID당 매일 1장씩 다운로드 가능하다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
11번가 12월 연말 월간 십일절 방한용품 숙박상품 할인 쿠폰 숙박 e쿠폰

