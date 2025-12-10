11번가, 12월 ‘월간 십일절’ 실시…최대 80% 할인

11번가는 2025년을 마무리하는 12월 ‘월간 십일절’을 11일부터 13일까지 사흘 동안 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 ‘월간 십일절’에는 총 470여개 ‘타임딜’을 중심으로 연말 쇼핑 시즌 인기 상품을 최대 80% 특가에 선보인다. 한파 대비 방한용품을 포함해 크리스마스와 겨울방학을 앞두고 고객 수요가 높아진 상품 등을 한데 모았다.

11일 자정 카본매트 ‘경동나비엔 EME500 더블사이즈’를 정가 대비 36% 할인한 18만9천720원에, 오후 1시 ‘노티드 스마일 이뮨 멀티 비타민 1박스’를 80% 할인한 1만900원에 판매한다. 이어 오는 12일 자정 ‘호주어그 숏부츠’를 13% 할인한 4만9천900원에, 오전 11시 ‘프롬비 100도 가열식 가습기 FD233’를 44% 할인한 8만8천원에 선보인다.

(사진=11번가)

크리스마스 분위기를 더하는 소품도 할인가에 준비했다. ▲‘살림백서 라이스 앤 허브 디퓨저 크리스마스 에디션’ 등 한정판 제품과 ▲‘모던하우스 크리스마스 테이블웨어’ ▲‘모니즈 크리스마스 미니트리 풀세트’ 등 홈데코 아이템을 만나볼 수 있다.

홈파티 수요를 겨냥해 ▲‘크랩플릭스 러시아 자숙 대게 1kg’ ▲‘프리미엄 초이스 소갈비살 200gx5팩’ 등을 할인한다. ▲‘뚜레쥬르 홀리데이 스트로베리 퀸’ ▲‘배스킨라빈스 골든 브륄레 판타지’ ▲‘CJ푸드빌 기프트카드 3만원권’ 등 연말 모임과 나들이를 위한 케이크 이(e)쿠폰과 외식상품권 할인 행사도 펼친다.

이와 함께 ‘시선집중’ 코너를 통해 ‘금호리조트(4개 지점) 아산스파포레 패키지’, ‘부산 뉴시즈 해운대 아쿠아리움 2인 패키지’ 등 겨울방학을 위한 국내숙박 상품도 특가 판매한다.

관련기사

11번가의 앱테크형 게임 ‘11키티즈’에서도 특별 행사를 진행한다. 행사 기간 ‘11키티즈’ 접속 고객을 대상으로 게임 속 아기 고양이를 꾸밀 수 있는 크리스마스 시즌 아이템을 매일 새로운 구성으로 100% 지급하고, 추첨을 통해 ▲‘파리바게뜨 생딸기 듬뿍 프레지에 케이크’(30명) 이(e)쿠폰 ▲‘스타벅스 카페 아메리카노(T) 2잔’(60명) 이(e)쿠폰 ▲‘올리브영 모바일 상품권 5천원권’(100명) 등 경품을 나눠준다.

11번가는 고객들의 연말 쇼핑을 돕기 위해 ‘3천원 장바구니 할인쿠폰’(4만원 이상 구매 시)를 매일 오전 9시와 오후 7시 선착순 발급한다. 월간 십일절 엠블럼 부착 상품에 사용할 수 있는 ‘2천원 장바구니 할인쿠폰’(2만원 이상 구매 시)도 나눠준다. 최근 3개월간 구매이력이 없는 고객에게는 ‘5천원 웰컴 장바구니 할인쿠폰’(3만원 이상 구매 시)을 매일 오전 0시 선착순 발급한다. 쿠폰은 ID당 매일 1장씩 다운로드 가능하다.