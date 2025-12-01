11번가, ‘E쿠폰 메가 데이’ 실시…"샤브올데이 70%↓"

11번가는 고객 선호도가 높은 브랜드 e쿠폰을 매달 초특가에 판매하는 정기 기획전 ‘E쿠폰 메가 데이’를 오는 5일까지 실시한다.

이달에는 외식과 디저트 소비가 활발한 연말을 맞아 ▲‘파리바게뜨’ ▲‘던킨’ ▲‘쉐이크쉑’ ▲‘빽다방’ ▲‘샤브올데이’ 등 최근 수요가 높은 인기 프랜차이즈 5곳의 e쿠폰을 특가에 마련했다.

이날 11번가는 파리바게뜨가 출시한 케이크 신제품 ‘헌트릭스 골든 케이크’를 특가에 선보인다. 초코·바나나 생크림 케이크로, 주요 캐릭터의 사진이 각도에 따라 다르게 보이는 렌티큘러 스티커를 랜덤 동봉했다. 가격은 정가 대비 17% 할인된 3만2천370원이다. ‘윈터팝 듀오 루돌프와 스노우맨’(3만710원)과 데코픽이 포함된 ‘크리스마스 마이넘버원’(2만9,520원) 등 ‘파리바게뜨’의 다양한 크리스마스 시즌 케이크들도 최대 18% 할인가에 판매한다.

‘던킨’이 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 함께 인기 애니메이션 시리즈 ‘심슨 가족’을 테마로 출시한 ‘심슨 홈웨어 세트’ 굿즈도 같은날 선보인다. 시리즈 속 등장인물로 디자인된 ‘수면 바지’와 ‘헤어 밴드’ 구성의 굿즈로, ‘던킨 매장 제품 교환권(1만2천원)+심슨 홈웨어 세트’를 23% 이상 할인한 1만9천원에 만나볼 수 있다. 오는 2일에는 ‘던킨’의 베스트셀러와 시즌 도넛 신제품의 할인 행사가 이어진다.

연말 홈파티에서 즐기기 좋은 외식·카페 프랜차이즈들의 메뉴들도 다양하게 마련했다. 오는 3일 ‘베이컨 쉑버거+프라이+소다’(1만1,700원) 등 ‘쉐이크쉑’의 인기 세트메뉴들을 최대 41% 할인가에, 오는 4일 ‘메리 더블넛츠 초코라떼 핫’(3,400원), ‘골든자바칩 스무디’(4,080원) 등 ‘빽다방’의 겨울 음료 신메뉴들을 15% 할인가에 판매한다.

또 5일에는 ‘샤브올데이’의 매장에서 현금처럼 사용 가능한 ‘샤브올데이 모바일금액권 1만원권’(3천원)을 70%의 할인율로 선보인다.

11번가는 총 1천명을 추첨해 ▲‘파리바게뜨 실키롤케익’(100명) ▲‘던킨 허니 애플망고 라떼’(300명) ▲‘빽다방 아메리카노 핫’(600명) 등 e쿠폰을 무료로 나눠주는 ‘E쿠폰 0원 잭팟 행사’를 같은 기간 진행한다. ‘카카오페이머니’ 결제 시 사용 가능한 ‘7% 할인쿠폰’(최대 1천원)도 매일 선착순 발급한다.

고광일 11번가 영업그룹장은 “실속형 소비를 중시하는 트렌드가 지속되는 가운데 올해 e쿠폰 카테고리에서 다양한 브랜드와의 협업을 확대, 고객이 체감할 수 있는 가격 혜택을 선보이는데 집중해왔다”며 “이달에도 연말 수요에 맞춰 엄선한 상품들로 행사를 구성한 만큼 만족도 높은 e쿠폰 구매 경험을 제공할 것”이라고 말했다.