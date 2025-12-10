엔씨 '아이온2', 전 서버 통합 '월드 거래소' 오픈…클래스 케어 진행

엔씨소프트는 MMORPG '아이온2'에 정기 업데이트를 적용하고 월드 거래소 오픈 및 크리스마스 이벤트를 시작했다고 10일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심인 '월드 거래소'는 전 서버 이용자가 아이템을 사고팔 수 있는 통합 거래 시스템이다. 기존 서버 거래소와 병행해 운영되며, 거래량이 많은 특성을 고려해 서버 거래소 대비 2배의 거래 세금이 적용된다.

물품은 각 거래소별로 최대 10개까지 등록할 수 있고 등록 수수료는 동일하다. 단, 신규 서버인 '포에타'와 '이스할겐'은 기존과 동일하게 단일 거래소만 이용 가능하다.

캐릭터 밸런스를 조정하는 '클래스 케어'도 순차적으로 진행된다. 이번 1차 조정 대상은 검성, 수호성, 마도성, 치유성이다. 엔씨소프트는 해당 직업군의 공격력 증가 최대치와 피해 증폭 비중 간의 불균형을 개선했다.

아울러 모든 클래스의 그로기 스킬 특화 중 '재시전 시간 감소 효과'도 변경했다.

주요 콘텐츠의 편의성과 보상 효율도 개선됐다. 어비스 보스의 리스폰 시간이 절반으로 줄어들고, 어비스 정예 몬스터는 '은 훈장 조각'을 새롭게 드랍한다. 필드 보스는 등장 속도가 2배 빨라지는 대신 체력이 상향됐다.

이외에도 필드 이벤트와 차원 침공은 플레이 부담을 낮추고 보상을 강화하는 방향으로, 성역 콘텐츠는 중간 보스의 아이템 드랍 확률을 높이는 방향으로 각각 조정됐다.

연말을 맞아 다양한 크리스마스 이벤트도 열린다. 이용자는 ▲출석 이벤트 '크리스마스 이브 날의 선물' ▲키나로 구매하는 데바 패스 '눈 내리는 아트레이아' ▲이벤트 미션 '얼어붙은 지령서' ▲크리스마스 전용 상점 '징글벨 페스티벌 상점' 등을 즐길 수 있다.