"PvP 피로도 낮춘다"…엔씨 '아이온2', 시공의 균열 PvE 모드 도입

엔씨소프트의 '아이온2'가 게임의 핵심 정체성인 PvP 콘텐츠의 문턱을 과감히 낮춘다. 전쟁에 대한 이용자들의 피로도를 줄이기 위해 상징적인 콘텐츠인 '시공의 균열'에 PvE(몬스터 사냥) 전용 모드를 도입하기로 결정했다.

지난 2일 엔씨소프트는 소인섭 사업실장과 김남준 PD가 진행하는 라이브 방송을 통해 '아이온2' 업데이트 상세 내용과 향후 로드맵을 공개했다. 이날 방송에서 가장 주목받은 발표는 '시공의 균열' 개편이다.

'시공의 균열'은 적대 종족 진영으로 넘어가 탐험과 전투를 진행하는 '아이온' IP의 상징적인 콘텐츠다. 하지만 PvP와 캐릭터 육성이 섞이면서 발생하는 높은 피로도에 대한 지적이 이어져 왔다. 이에 개발진은 PvP 모드를 이용자가 직접 '온·오프' 할 수 있는 기능을 도입하는 과감한 결단을 내렸다.

엔씨소프트 '아이온2' 소인섭 사업실장, 김남준 PD

기본 상태는 PvE 모드로 설정되어 상대 종족의 공격 위협 없이 콘텐츠를 즐길 수 있으며, PvP 모드로 변경 시에는 70분의 쿨타임이 적용된다. 단, 상대 종족의 영지 내에서는 쿨타임 여부와 상관없이 모드 변경이 불가능하도록 하여 최소한의 긴장감은 유지했다.

이용자들의 육성 부담을 덜어줄 '내실' 완화 정책도 발표됐다. 수집형 콘텐츠인 '주신의 흔적'은 흔적 하나를 발견할 때마다 지급되는 깃털의 개수를 기존 1개에서 4개로 대폭 상향한다. 이를 통해 최종 육성까지 소요되는 시간이 획기적으로 단축될 전망이다.

또한 '어비스 모노리스'에 적용되던 주신 스탯은 지역 모노리스로 이전되고, 어비스 모노리스에는 PvP 전용 스탯이 새롭게 부여된다. 논란이 되었던 2차 스탯의 효율은 초기 수준으로 복구되며, 토벌전과 각성전 등 엔드 콘텐츠 던전의 몬스터 난이도는 하향 조정된다. 어비스 포인트의 획득 상한선은 주간 20만, 시즌 250만으로 설정됐다.

관련기사

아이온2, 시공의 균열 PvE 모드 도입

클래스 밸런스 패치도 진행된다. 정령성은 소환수의 기본 공격 속도가 50% 상향되는 등 소환 스킬 전반이 개선되며, 수호성, 호법성, 궁성, 마도성, 치유성 등 주요 클래스의 스킬 효율도 조정된다.

향후 업데이트 일정에 대한 구체적인 계획도 공개됐다. 엔씨소프트는 오는 10일 ▲서버 통합 거래소(경매장) 도입 ▲인벤토리 아이템 드래그 앤 드롭 기능 추가 ▲대규모 전투 지연 현상 개선 ▲크리스마스 이벤트 등을 진행할 예정이다. 아울러 추후 업데이트를 통해 펫 도감 완성에 필요한 영혼 수집 물량을 절반으로 줄이겠다는 계획도 함께 밝혔다.