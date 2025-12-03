엔씨 리니지M, '더 다크니스' 업데이트...암흑기사 클래스 리부트

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지M’의 ‘더 다크니스(THE DARKNESS)’ 업데이트 실시했다고 3일 밝혔다.

리니지M은 ‘암흑기사’ 클래스 리부트를 선보인다. 이용자는 ▲원거리 투사체를 소멸시키고 패시브 버프를 활성화하는 ‘보이드 필드(어벤져) ▲광역 공격과 함께 체력을 회복하는 ‘다크 웨이브’ 등 신규 스킬과 ▲중력장 내 텔레포트 탈출 불가 효과가 추가된 ‘칼립소’ ▲강화된 ‘다크 언데드’로 대상이 받는 버프 지속 시간을 대폭 감소시키는 ‘도펠겡어 킹’ 등의 리뉴얼 스킬을 사용할 수 있다.

암흑기사 리부트를 기념해 ‘클래스 체인지’와 ‘앵콜 클래스 체인지’ 이벤트가 진행된다. 오늘 오후 6시부터 17일 오전 2시까지 리부트된 암흑기사를 비롯해 총사, 뇌신, 광전사 클래스로 전환 가능하다. 모든 클래스 체인지의 기본 비용은 무료이며, 장비 및 스킬 변경에 필요한 비용은 기존과 동일하게 유지된다.

신규 월드 던전 ‘기억의 섬’이 추가됐다. 기란 성을 지배하는 혈맹이 ‘암흑룡 할파스’ 레이드 토벌 시 해금된다. 이용자는 기억의 섬에 위치한 ‘기억의 섬 상인’에게 ‘명예코인’을 사용해 기억의 섬 전용 아이템을 구매할 수 있다. 상인의 판매 수익금 일부는 혈맹 군주에게 지급되며, 혈맹원에게 분배할 수 있다.

암흑룡 할파스 레이드는 ‘기란 성 내성’에 위치한 ‘할파스 레어 입구 텔레포터’를 통해 입장할 수 있다. 순발력, 컨트롤, 속성 상성 관계, 클래스별 협동 등을 고려한 복합적인 전투가 요구되는 던전이다. 원활한 전투를 위해 각 캐릭터별 기여도를 나타내는 ‘전투 통계 시스템’도 도입됐다. 이용자는 ▲암흑의 권능 ▲타락의 잠식 ▲원소 공명 ▲흑염 파동 등 총 4단계로 구성된 레이드 콘텐츠를 정복하고 신규 신화 아이템 ‘할파스의 투구’ 등을 획득할 수 있다.

비슷한 스펙을 가진 이용자들이 팀 단위로 경쟁하는 데스 매치 콘텐츠 ‘투기장’이 새로운 시즌으로 돌아왔다. 이용자는 오늘 정기점검 후부터 31일 정기점검 전까지 약 4주간 투기장 콘텐츠를 즐길 수 있다. 투기장에서 획득한 ‘영광의 주화’와 ‘찬란한 영광의 주화’를 활용해 ‘기사단의 무기 선택 상자’ 등의 아이템을 구매할 수 있다. 이번 시즌에는 이용자 피드백을 반영한 ‘파티장 희망 체크’ 기능이 새롭게 적용됐다.

이 밖에도 이번 업데이트를 통해 ▲'황혼 산맥 디펜스’에 아군 조합 즐겨찾기 및 신규 업적 추가 ▲시련 던전과 월드 보스의 플레이 간소화 및 보상 상향 ▲컬렉션 조회 편의성 기능 추가 ▲버프 카드 보유 여부 표시 기능 도입 등 개선사항이 반영됐다.

엔씨(NC)는 업데이트를 기념해 총 5종의 ‘TJ 쿠폰’을 선물한다. 이용자는 오는 17일 정기점건 전까지 인게임 상점에서 아데나(게임 내 재화)로 ‘TJ 쿠폰 선물 상자’를 구매할 수 있다. 상자를 개봉하면 ‘TJ쿠폰 – 스킬 합성’을 획득한다. 게임에 접속만해도 출석체크 보상으로 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 상점 장비 복구 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 마법인형 합성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 변신 합성 ▲TJ 쿠폰 – 스페셜 성물 합성을 받을 수 있다.