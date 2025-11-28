엔씨 ‘리밋 제로 브레이커스’, AGF 2025 상세 프로그램 공개

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 서브컬처 신작 ‘리밋 제로 브레이커스(이하 브레이커스)’의 ‘AGF 2025’ 상세 현장 프로그램을 28일 공개했다.
엔씨소프트는 이번 행사에서 ▲코스프레 ▲미니게임 3종 ▲보너스 룰렛 ▲인생네컷 포토존 등 다양한 프로그램을 운영한다. 코스프레 존에서는 유명 코스어 ‘마이부’가 게임 내 주요 캐릭터인 ‘헬렌’으로 분하며, ‘시온’, ‘셀레나’ 등의 캐릭터 코스튬도 만나볼 수 있다.
현장 방문객을 위한 경품 이벤트도 진행된다. 미니게임 3종 참여 결과에 따라 캐릭터 ‘에르카’ 대형 가방, 캠핑의자, 달력 등을 증정한다. 보너스 룰렛 이벤트 당첨자에게는 ‘에르카’ 테마의 캠핑 의자가 제공된다.
브레이커스 테마로 꾸며진 카페테리아도 운영된다. 이곳에서는 버추얼 유튜버 ‘빙하유’와 ‘라디유’가 브레이커스 캐릭터 의상을 입고 방문객을 맞이한다. 카페 이용권은 현장 이벤트 참여를 통해 획득할 수 있다.
‘브레이커스’는 엔씨소프트가 개발 중인 애니메이션 액션 RPG로, 2026년 상반기 글로벌 출시를 목표로 하고 있다. 앞서 도쿄게임쇼, 파리 게임 위크, 니코니코 초회의 등 글로벌 행사에 참가하며 이용자 접점을 넓혀왔다.