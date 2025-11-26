엔씨소프트 '리니지2M', 6주년 블레이징 페이트 : 발라카스 업데이트

게임 밸런스와 콘텐츠 등 개선

게임입력 :2025/11/26 11:44

이도원 기자

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 MMORPG(다중접속역할수행게임) ‘리니지2M’이 ‘6주년 BLAZING FATE : 발라카스(블레이징 페이트 : 발라카스)’ 업데이트를 실시했다고 26일 밝혔다. 

회사 측은 리니지2M의 이용자 의견을 반영해 게임 밸런스와 콘텐츠 등을 개선하는 ‘인터루드 리메이크V’를 선보였다. 모든 이용자는 ▲캐릭터 사망 시 손실 경험치 복구 비용 최대 100 다이아로 조정 ▲아레나 던전, 균열 등 모든 사냥터에서 획득할 수 있는 경험치가 대폭 증가한 ‘사냥터 경험치 리밸런싱’ ▲유료 장신구 강화 주문서 통합 등 인벤토리 개선 ▲월드 거래소 판매 등록 최대 개수 50개로 증가 ▲월드 단위 안전 던전에서 진행되는 ‘월드 보스 개편’ 등과 함께 리니지2M을 플레이할 수 있다.

엔씨(NC)는 오리진∙리저브 월드에 다양한 신규 콘텐츠를 추가했다. 오리진 월드에는 ▲전투 승리 시 전용 사냥터를 이용하고 전용 아이템을 획득할 수 있는 ‘연합 균열 : 작열의 요람’ ▲’소울 브레이커’, ‘레이피어’, ‘창’ 등 클래스(Class, 직업) 3종에 신규 4차 신화 스킬 적용 ▲최초의 유일 등급 아가시온 ‘기르타스’ 등을 선보였다.

리저브 월드에는 ▲신규 클래스 ‘체인소드’ ▲신규 지역 ‘화염의 늪’과 보스 몬스터 ‘피닉스’ ▲’명예의 훈장’으로 ‘교단의 전설 스킬북 선택 상자’ 획득 가능 ▲’마력이 깃든 잉크 결정(전설)’ 획득처와 사용처 추가 ▲신화 아가시온 ‘안타라스’와 ‘무기 초월 합성 추가’ 등을 업데이트했다.

회사 측은 리니지2M의 서비스 6주년을 맞아 헌정 영상 ‘반가운 세드릭의 편지’를 공개했다. 이용자는 영상을 감상하고, 특별 쿠폰을 확인할 수 있다. 쿠폰을 사용하면 ▲오리진 월드(기존 서버)에서는 ‘인터루드 클래스 체인지 증표’ ▲오리진 월드(라울 서버)에서는 ‘영구 컬렉션 대체 등록 증표 6개’ ▲리저브 월드에서는 ‘마력이 깃든 잉크 결정(전설)’ 6개를 받는다. 6주년 특별 쿠폰은 다음 달 10일 정기 점검 전까지 사용 가능하다.

엔씨(NC)는 모든 이용자에게 스페셜 선물 ‘인터루드 쿠폰’을 제공한다. ▲오리진 월드(기존 서버)에서는 새롭게 선보이는 ‘컨텐츠 아가시온 제작’과 ‘초월 신화 클래스’ 등 8종 ▲오리진 월드(라울 서버)에서는 ‘탈 것’, ‘아티팩트’ 등 4종 ▲리저브 월드에서는 ‘클래스’, ‘아가시온’, ‘탈 것’ 등 3종을 받을 수 있다.

이용자는 오는 28일 저녁 8시 20분 ‘캐슬 스트라이크 : 인나드릴’을 플레이할 수 있다. ‘인나드릴’ 성에서 펼쳐지는 대규모 이벤트 공성전으로, ‘와이번’에 탑승해 공중 전투를 플레이할 수 있다. 모든 참여자는 ‘공성 보훈 티켓’을 받고, 티켓 강화 시 기존보다 상향된 보상을 획득한다. ‘공성 보훈 티켓’을 +9까지 강화하면, 오리진 월드(기존 서버) 이용자는 ‘신화 스킬북 선택 상자(이벤트)’를 얻는다. 오리진 월드(라울 서버)와 리저브 월드 전용 보상은 공지 사항을 통해 확인 가능하다.

이도원 기자leespot@zdnet.co.kr
