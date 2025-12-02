씨엔씨레볼루션, ‘2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업’ 선정

씨엔씨레볼루션(대표 이재식)은 지난 달 27일, ‘2025 대한민국 일·생활 균형 우수기업’에 선정됐다고 밝혔다.

이번 평가는 유연근로 활용률, 돌봄·육아 지원 수준 등 정량 지표와 더불어 일하는 방식 혁신, 조직문화 성숙도 등을 종합적으로 고려해 이뤄졌다. 씨엔씨레볼루션이 전사적으로 추진해온 근무환경 개선과 구성원 중심의 조직문화 정책이 높게 평가된 결과다.

씨엔씨레볼루션은 여성 직원 비중 80%, 임직원 평균 연령 30세라는 젊고 역동적인 조직 구조를 기반으로, 2025년을 기점으로 다양한 조직문화 혁신을 본격적으로 시행하고 있다. 이는 단순한 복지 확장을 넘어 구성원 경험을 중심에 둔 제도 재설계 방식으로 추진되며 실제 업무 방식과 조직 운영의 변화를 견인해왔다.

씨엔씨레볼루션 일생활균형우수기업 시상

특히 시차출퇴근제 운영, 월 2회 조기퇴근 제도, 사내 동호회 활성화, 랜덤런치 프로그램 등은 구성원 간 연결을 강화하는 동시에 일·생활 균형을 촘촘히 보완하는 핵심 정책으로 자리 잡았다. 젊은 조직의 자율성과 창의성을 유지하는 기반이라는 점에서도 호응을 얻고 있다.

근속자 배려 정책 역시 눈에 띈다. 씨엔씨레볼루션은 3·6·9년 근속자에게 20일 이상의 유급휴가를 제공해 장기근속을 유도하고 재충전의 기회를 보장한다. 또 자기계발비 및 운동비 지원, 심리상담 제도, 동료 칭찬 제도, 주택자금 지원 등 실질적 복지 프로그램을 도입하며 구성원들이 안정적이고 건강한 환경에서 일할 수 있도록 제도적 기반을 꾸준히 강화하고 있다.

2025년 이후 회사는 조직문화 활성화 전략을 더욱 고도화하고, 구성원의 성장 기반을 확장하기 위해 직무교육 체계 고도화, 내부 커뮤니티 강화, 자기계발형 제도 확대 등 다양한 시도를 지속할 예정이다.

씨엔씨레볼루션 관계자는 “우리 회사의 기업문화가 대외적으로 인정받게 되어 감사하게 생각한다”며 “앞으로도 구성원들의 일·생활 균형을 실질적으로 지원하고, 누구나 일하기 좋은 회사를 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다.