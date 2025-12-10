레드포스 PC 아레나, 발로란트 전국 대회 ‘2025 NVC’ 개최.

레드포스 PC 아레나(레드포스 PC방)는 2025년 ‘발로란트’ 공식 전국 토너먼트 ‘내셔널 발로란트 컵(이하 NVC)’을 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 대회는 만 15세 이상 국내 거주자라면 티어 제한 없이 누구나 5~6인 팀을 구성해 참가할 수 있다. 참가 접수는 오는 21일까지 GGGL 대회 페이지를 통해 진행되며, 온라인 예선에 참가해 한 경기만 플레이해도 ‘발로란트×카카오 이모티콘’이 지급된다.

대회 일정은 오는 24일부터 28일까지 진행되는 온라인 예선을 시작으로 본격화된다. 예선을 통과한 팀들은 내년 1월 3일부터 7일까지 전국 8개 주요 거점 매장(신논현, 부천시청, 수원인계, 춘천퇴계, 대전효동, 서면, 광주상무, 제주노형)에서 열리는 지역 대표 선발전에 참가한다.

이어 1월 10일 온라인 본선을 통해 최종 결승 진출 팀을 가리며, 1월 17일 서울에서 오프라인 결승전이 개최된다. 대회 총상금은 1천500만 원 규모이며, 모든 경기는 유튜브, 치지직, SOOP 공식 채널을 통해 생중계된다.

대회가 열리는 레드포스 PC 아레나는 농심 레드포스와 비엔엠컴퍼니가 공동 운영하는 브랜드로, 전국 주요 매장에 600Hz급 게이밍 모니터와 최신 GPU 등 프로 선수급 경기 인프라를 갖췄다. 각 지역 아레나는 대형 LED 월을 통한 중계 시스템과 관람석을 구비해 지역 e스포츠 거점 역할을 수행한다.

서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 “이번 NVC를 통해 더 많은 플레이어가 e스포츠를 경험하고 실력을 증명하길 바란다”며 “국내를 넘어 해외에서도 인정받는 K-e스포츠 플랫폼으로 성장해 나갈 것”이라고 전했다.