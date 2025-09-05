e스포츠 PC방 브랜드 '레드포스 PC방', 수원 인계점 오픈

프리미엄 e스포츠 PC방 브랜드 레드포스 PC 아레나(이하 레드포스 PC방)는 수원 인계동에 메가숍 형태의 ‘레드포스 PC방 수원 인계점’을 오픈했다고 5일 밝혔다.

‘레드포스 PC방 수원 인계점’은 전체 250평 규모의 매장으로, 국내에서도 손꼽히는 규모를 자랑하는 e스포츠 경기석을 갖추고 있는 것이 특징이다. 내부 인테리어는 고유한 브랜드 디테일로 MZ 세대 게이밍 유저들을 만족시킬 하이엔드 공간으로 꾸며졌다.

e스포츠 경기석은 대규모 준비된 것은 물론, 프로게이머의 기준에 맞춘 PC로 꾸몄다. 해당 좌석 PC에는 인텔 14세대 i5-14700F CPU, RTX 5080 그래픽카드, 32GB 램이 기본 장착됐으며, 모니터도 600Hz 주사율을 선사하는 벤큐 조위 ‘XL2586X+’ 모니터를 사용한다. 여기에 게이밍 기어도 로지텍 ‘G PRO’ 3종, 벤큐 조위 ‘EC3-CW’ 무선 마우스, 그리고 스틸시리즈 ‘Apex Pro’ 키보드 등 최적의 경험을 위한 제품들이 준비됐다.

국내 최다 e스포츠 경기장 보유한 ‘레드포스 PC방’... 수원 인계점 오픈.

레드포스 PC방 수원 인계점은 대규모 인원을 수용할 수 있는 e스포츠 경기석 외에도 벤큐 프리미엄 게이밍 모니터와 로지텍 고품질 게이밍 기어를 만나볼 수 있는 ‘조위존’과 ‘로지텍존' 등 프리미엄 기어 체험존으로 꾸몄다. 또 다양한 취향의 게임 경험을 고려해 개인석, 커플석, 듀얼 모니터존, 팀룸 등도 마련했다는 것이 회사 측의 설명이다.

전 좌석에서도 프리미엄 하이엔드 경험이 가능할 수 있도록, RTX 5080 그래픽카드와 32GB 램이 탑재됐다. 추가로, 디스플레이도 벤큐, 알파스캔, 에이수스 게이밍 모니터를 25인치 600Hz, 27인치 240Hz 등 다양하게 갖추고 있다.

서희원 비엔엠컴퍼니 레드포스 PC방 대표는 “PC방 역사를 새롭게 쓰게 될 역대급 매장이 오픈했다. 수원 최고 PC방으로 자리매김할 것”이라며, “올해는 한국관광공사와 함께 PC 투어를 진행하며 K-컬쳐 비중을 더욱 강화하고 있다. 세계적으로 e스포츠가 건강한 스포츠로 인식되는 만큼, 프로게이머 수준의 프리미엄 기어를 누구나 쉽게 경험할 수 있도록 e스포츠 경기장 문화를 확산하고, MZ 세대가 만족할 수 있는 다양한 이슈와 시도를 통해 선진 게이밍 문화를 선도해 나가겠다”고 소감을 전했다.

관련기사

레드포스 PC방은 농심 레드포스와 합자해 전국 각지에 e-스포츠 경기장을 지속적으로 개설하며 e스포츠 문화 확산에 힘쓰고 있다. 이번에 새롭게 오픈한 ▲수원 인계점을 포함해 ▲신촌점 ▲부천점 ▲강남역점 ▲신논현역점 ▲광주 첨단점 ▲순천점 ▲제주 본점 등에 대형 e스포츠 경기장을 운영 중이며, 앞으로 개점할 대구 매장도 경기장 시공이 진행되고 있다. 현 시점 PC방 브랜드 중 가장 많은 e스포츠 경기장을 보유한 브랜드다.

비엔엠컴퍼니는 전국 약 10여개 규모 e스포츠 경기장 네트워크를 구축하는 것을 목표로 확대해 나갈 계획이다. 또한, 차후 게임사 및 게이밍 기어 협력사들과 함께 다양한 e스포츠 경기와 이벤트를 활발히 논의 및 기획 중이다.