농심레드포스PC방, 강남역점 오픈...전 좌석 로지텍 기어 설치

비엔엠컴퍼니는 지난 6일 자사 프리미엄 PC방 브랜드 '레드포스 PC방'의 강남역점 매장을 새롭게 열었다고 밝혔다.

‘레드포스 PC방 강남역점’은 농심의 음료 브랜드 웰치스와의 협업으로 기획된 매장으로, 강남역 12번 출구 인근에 170평, 162석 규모로 조성됐다. 매장 전면은 웰치스의 대표 색상으로 디자인됐으며, 메인 홀 대형 LED와 벽면 아트, 음료 냉장고, 팀 룸 등 전반에 브랜드 정체성을 반영했다. 방문객을 위한 전용 슬러시 음료도 단독 출시해 브랜드 체험 요소를 더했다.

매장 전 좌석에는 고사양 게이밍 기어가 구비됐다. ‘로지텍 G’ 게이밍 기어와 ‘벤큐’ 프리미엄 게이밍 모니터를 전 좌석에 설치했으며, PC는 RTX 5080 그래픽카드, 인텔 코어 i7-14세대 14700F, 32GB 메모리 등 하이엔드 사양을 갖췄다.

로지텍 전 좌석 설치 매장으로는 국내 최초 사례로, ‘G522 LIGHTSPEED’, ‘PRO X 2 LIGHTSPEED’ 무선 헤드셋, ‘PRO X SUPERLIGHT 2’ 무선 마우스, ‘PRO X TKL RAPID’ 키보드 등이 마련됐다. 해당 기기는 매장 내에서 직접 체험 및 구매할 수 있다.

벤큐 모니터는 600Hz의 ‘XL2586X+’, 400Hz의 ‘XL2566X+’, ‘XL2746K’, ‘EX270M 240Hz’ 등 다양한 모델이 배치됐다. 일부 좌석에는 자유로운 시야 확보를 위한 모니터 암도 설치됐다.

이 밖에도 프리미엄 1인석, 2인석, 팀 룸 등 좌석 구성이 다양하게 마련됐으며, 강남역 최대 규모의 e스포츠 경기석은 계단식으로 구현돼 관람형 게임 환경을 조성했다.

서희원 비엔엠컴퍼니 서희원 대표는 “PC방은 K-문화의 e스포츠 영역을 체험하고 발전시킬 수 있는 공간”이라며 “인기 음료 브랜드와의 협업을 통해 구현한 강남역점은 새로운 e스포츠 체험 공간이 될 것”이라고 밝혔다.