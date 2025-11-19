레드포스 PC방, 베트남 호치민 1호점 시공…글로벌 확장 시동

레드포스 PC 아레나(이하 레드포스 PC방)가 글로벌 사업 확장에 나선다.

레드포스 PC방은 19일 아시아 1호점인 베트남 호치민점 시공에 착수했다고 밝혔다. 이번 시공을 기점으로 2026년까지 글로벌 e스포츠 PC방 사업을 본격화한다는 계획이다.

레드포스 PC방은 e스포츠 구단 농심 레드포스와 비엔엠컴퍼니가 공동으로 전개하는 브랜드다. 현재 국내에서 고사양 PC 기어와 대형 LED 디스플레이를 갖춘 e스포츠 경기장형 매장을 10여 곳 운영 중이며, 약 120개 매장이 개점을 준비하고 있다.

레드포스 PC방 아시아 1호점 시공 돌입.

첫 해외 거점인 호치민점은 현지 게이머와 관광객을 겨냥한 'K-e스포츠 체험형 플래그십 매장'으로 조성된다. 이를 시작으로 베트남, 일본, 대만, 싱가포르 등 아시아 주요 도시에 거점 매장을 구축할 예정이다. 해외 시장에는 직영 플래그십과 프랜차이즈 모델을 병행해 진출한다.

향후 아시아 각국을 연결하는 국가 대항전 형태의 e스포츠 리그도 추진한다. 매장을 단순한 게임 공간을 넘어 아시아 e스포츠 허브로 육성한다는 구상이다.

서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 "국내에서 구축한 하드웨어·브랜딩·운영 노하우를 해외 시장으로 확장해 K-e스포츠 문화의 글로벌화를 선도하겠다"며 "각 국가의 문화적 특성과 게이머 경험을 반영한 새로운 형태의 프리미엄 게이밍 공간을 선보일 것"이라고 말했다.

오지환 농심 레드포스 대표는 "이번 글로벌 진출은 K-푸드가 쌓아온 브랜드 신뢰와 영향력을 e스포츠 영역으로 확장하는 과정"이라며 "구단이 축적한 경험을 적극 활용해 해외 시장에 한국형 게이밍 문화를 소개하겠다"고 밝혔다.