디즈니, 애플 30년 장기근속 전 최고운영책임자 영입

월트 디즈니 컴퍼니(이하 디즈니)는 9일(현지시간) 애플의 전 최고운영책임자(COO) 제프 윌리엄스를 새로운 사외이사 후보로 지명했다고 밝혔다.

그는 2026년 연례 주주 총회를 거쳐 이사회로 합류할 예정이며, 선출되는 시점부터 이사회는 총 11명으로 확대된다.

윌리엄스는 1998년 애플에 입사했으며, 지난달 14일 공식 은퇴했다. 그는 애플에서 약 30년 동안 근무하며 애플 워치 출시와 회사의 건강·피트니스 전략 수립 등을 담당했다.

제프 윌리엄스 애플 전 COO (사진=애플)

월트 디즈니 컴퍼니 이사회 의장 제임스 P. 고먼은 “제프 윌리엄스는 수십 년 동안 전 세계 소비자에게 서비스를 제공하는 혁신적이고 존경받는 기업 중 하나를 이끌어 온 매우 유능한 경영자”라고 평가했다.

이어 그는 이사회 영입 배경에 대해 “기술, 글로벌 운영, 제품 디자인이 교차하는 지점에서 쌓아온 윌리엄스의 검증된 리더십과 독보적 경험은 디즈니가 창의적 스토리텔링과 혁신에 주력하는 과정에서 중요한 자산이 될 것”이라고 설명했다.

윌리엄스는 “상상력과 혁신을 결합한 디즈니의 유산을 오랫동안 존경해왔다. 이 유서 깊은 회사의 이사회에 지명돼 영광이다”며 “디즈니의 재능 있는 리더십 팀과 협력해 회사의 끊임없는 창의성과 탁월함의 여정에 기여할 수 있기를 기대한다”고 말했다.