삼성SDS, 지기성 전 구글클라우드 코리아 대표 영입…차세대 ERP 공략

삼성SDS가 지기성 전 구글클라우드 코리아 대표를 영입하며 SAP 기반 차세대 전사적자원관리(ERP) 사업과 자체 클라우드인 삼성클라우드플랫폼(SCP) 성장 전략을 강화한다.

삼성SDS 지기성 부사장

3일 관련 업계에 따르면 삼성SDS는 최근 지기성 전 구글클라우드 코리아 대표를 솔루션사업부 산하 ERP 부문을 총괄하는 부사장으로 선임했다. 지 부사장은 이달 1일부터 공식 업무를 시작한 것으로 알려졌다.

ERP 부문을 담당하는 만큼 이번 영입은 구글클라우드 코리아보다 SAP 에서의 경력에 더 초점이 맞춰지고 있다.

지 부사장은 2021년 구글 클라우드에 입사후 2024년부터 올해 11월까지 구글클라우드 코리아 대표를 역임했다.

글로벌 ERP 기업 SAP에서 약 18년간 근무한 경력을 갖고 있다.

구글클라우드의 한국법인 대표를 영입한 인사지만 업계에서는 SAP ERP 영업 전문가를 영입해 ERP 구축 사업 경쟁력을 강화하려는 포석에 더 무게를 두고 있다. 실제로 지 부사장은 SAP 영업과 국내 대형 고객 대응 경험으로 잘 알려져 있다.

삼성SDS는 이번 인사를 계기로 SAP 기반 차세대 ERP 구축 사업을 본격적으로 강화할 것으로 전망된다. 특히 자체 클라우드 플랫폼인 삼성클라우드플랫폼(SCP) 위에서 SAP ERP를 컨설팅·구축·운영하는 '클라우드 ERP 풀스택' 모델을 확대해, 클라우드 서비스(CSP)와 ERP 사업의 동반 성장을 노리는 전략이 예상된다.

앞서 SAP와 클라우드 ERP 사업 협력을 고도화하고 금융, 공공, 방산 등 규제 산업군까지 클라우드 ERP 전환을 지원하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.

시장 환경도 삼성SDS의 전략 변화에 힘을 보태고 있다. SAP는 기업 IT 환경이 온프레미스에서 클라우드로 빠르게 이동하는 흐름에 맞춰 기존 온프레미스 ERP인 SAP ERP 6.0(ECC 6.0)을 포함한 비즈니스 스위트 7 제품군에 대한 메인스트림 유지보수를 2027년 말까지 제공한 뒤, 이후에는 유상 연장 지원과 클라우드 전환 옵션 중심으로 정책을 전환하고 있다.

이에 따라 국내에서도 SAP ECC 6.0을 사용하는 제조·금융·유통 기업들의 클라우드 기반 S/4HANA 전환 수요가 급증할 것으로 예상되며, 삼성SDS를 비롯한 IT서비스 기업 간 전환 프로젝트 수주 경쟁이 더욱 치열해지는 상황이다. 업계에서는 이번 인사가 SAP 전환 수요를 선점하기 위한 'ERP 영업력 보강 카드'라는 평가를 내놓고 있다.

삼성SDS의 ERP 사업은 그동안 SAP와의 긴밀한 협력을 기반으로 성장해왔다. 삼성SDS는 1990년대 초반부터 SAP 솔루션의 한국 버전 현지화와 국내 대기업 ERP 구축을 주도해 왔고, 글로벌 시장조사기관 평가에서도 SAP 서비스 파트너로서 역량을 인정받고 있다.

올해 7월에는 자체 클라우드인 SCP에서 SAP ERP 컨설팅·구축·운영 서비스를 통합 제공할 수 있는 'RISE 위드 SAP 프리미엄 서플라이어' 자격을 획득하며 클라우드 ERP 사업 확대에 속도를 내고 있다.

이번 지기성 부사장 영입은 삼성SDS가 최근 2년간 이어온 클라우드·ERP 핵심 인재 확보 전략의 연장선으로도 해석된다. 삼성SDS는 지난해 AWS ERP 솔루션 글로벌 책임자 출신 김지홍 부사장을 SCP 담당으로, 메타 출신 이주평 상무를 SCP 아키텍처그룹장으로, 마이크로소프트(MS) 출신 이제나 상무를 MSP 담당으로 각각 영입해 클라우드 아키텍처와 관리형 서비스(MSP) 역량을 강화해 왔다.

여기에 SAP 영업 전문가인 지 부사장이 ERP 부문 수장을 맡으면서 CSP, MSP, ERP를 모두 아우르는 클라우드 기반 엔터프라이즈 IT 사업 포트폴리오를 한층 공고히 하게 됐다는 분석이다.