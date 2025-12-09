위버스마인드, 일웅봉사회와 베트남 구순구개열 환자 치료 지원

뇌새김을 운영하는 AI 에듀테크 기업 위버스마인드가 일웅구순구개열 의료봉사회(이하 일웅봉사회)와 함께 글로벌 사회공헌 활동에 나섰다고 9일 밝혔다.

일웅봉사회는 1968년 민병일 교수가 국내에서 시작한 구순구개열 환자 의료봉사를 기반으로, 베트남과 캄보디아 등에서 구순구개열 및 악안면기형 환자를 대상으로 무료 수술과 의료지원을 펼쳐온 단체다. 베트남에서는 30년째 현지 구순구개열 환자들을 위한 지속적인 의료봉사를 이어오고 있다.

위버스마인드는 이러한 일웅봉사회의 현지 활동과 협력해 구순구개열 환자들의 치료 환경 개선과 회복을 지원했다. 30여 명의 환자에게 회복을 돕는 우유, 학용품, 도서 등을 전달했으며, 안정적인 수술 환경 조성을 위한 의료장비 지원도 함께 진행했다.

구순구개열은 윗입술과 입천장이 갈라지는 선천성 기형으로 발음과 섭식 등 일상 기능에 영향을 줄 수 있어 조기 치료가 필요하다. 위버스마인드는 일웅봉사회를 통해 2023년부터 3년째 환자들의 회복을 위한 지원을 이어오고 있다.

정성은 위버스마인드 대표는 “모든 이들이 공평하고 즐겁게 교육받을 수 있는 환경을 만드는 것이 기업의 목표”라며 “환자들이 치료를 통해 건강한 미래를 열어나갈 수 있기를 바라며, 앞으로도 교육과 복지 등 다양한 분야에서 책임 있는 글로벌 사회공헌을 이어가겠다”고 말했다.