지드래곤 캐릭터 IPX '조앤프렌즈' 두 번째 팝업 열린다

디지털 IP 엔터테인먼트 기업 IPX(구 라인프렌즈)가 글로벌 캐릭터 IP ‘ZO&FRIENDS(조앤프렌즈)’와 함께 약 40여 국가 및 지역에서 두 번째 팝업 스토어를 연다고 9일 밝혔다.

IPX는 ZOA(조아)와 친구가 되어가는 겨울 콘셉트로 오는 19일부터 28일까지 케이팝스퀘어 홍대점에서 팝업을 진행한다. 지드래곤의 풍부한 상상력과 개성을 고스란히 녹여내 평범한 일상에 새로운 즐거움과 감동을 전했던 1차 팝업에 이어 ZO&FRIENDS의 세계관으로 연결성을 확대해 ZOA와 마음을 나누는 친구로 느낄 수 있도록 한층 더 다양하고 소장 가치 높은 제품 라인업을 통해 몰입형 공간을 선보일 예정이다.

IPX와 G-DRAGON이 함께 만든 캐릭터IP 조앤프렌즈(ZO&FRIENDS)의 두 번째 팝업(ZOAful Winter)

이번 팝업은 케이팝스퀘어 홍대점을 비롯해 신세계 강남, 부산 신세계 센텀시티, 수원 스타필드에서 동시에 진행된다. IPX의 독보적인 K-POP IP 비즈니스 역량과 글로벌 네트워크를 기반으로 상하이, 베이징, 도쿄, 홍콩, 방콕, 타이베이, 싱가포르, 인도네시아 등 아시아 주요 시장과 LA, 뉴욕 등 북미 지역은 물론, 아랍에미리트를 포함한 중동에서 ‘ZO&FRIENDS 2nd POP UP’을 연말부터 순차적으로 공개한다.

IPX 관계자는 “지드래곤과 함께 약 2년간 기획 및 제작해 공개한 조앤프렌즈가 지난 여름 공개와 동시에 팬들에게 넘치는 사랑을 받으며 성공적으로 첫인사를 건넸다면, 두 번째 팝업은 그 열기를 이어 더 많은 팬들과 직접 만나기 위한 새로운 여정이 될 것”이라며, “앞으로도 조앤프렌즈만의 개성과 세계관을 담은 새로운 제품과 팝업을 지속적으로 선보여 전 세계 팬들이 ‘조아’와 함께 하고 싶은 이유를 만들어 나갈 예정이다”라고 말했다.