포티투마루가 제시한 2026년 AI 트렌드는?

포티투마루가 내년 기업 경쟁령 핵심 요소로 인공지능(AI) 에이전트 기술을 제시했다. 단순 지시형·대화형 모델을 넘어 스스로 사고하고 실행하는 AI가 공공·민간에 스며들 것이라고 전망했다.

포티투마루는 9일 서울 드림플러스 강남에서 열린 '2025 디지털 이노페스타'에서 2026년 AI·AX트렌드와 정보통신기술(ICT) 혁신 전략을 발표했다. 이 행사는 과학기술정보통신부가 주최하고 벤처기업협회가 주관해 매년 연말 ICT 주요 동향을 공유하는 자리다.

올해 행사 주제는 'AI 트랜스포메이션 2025'다. 생성형 AI 다음 단계로 평가되는 에이전틱 AI 중심으로 기술과 산업 변화가 논의됐다. 포티투마루는 공공과 민간에 적용된 다양한 사례를 통해 2026년 산업별 AX 흐름을 설명했다.

포티투마루가 내년 기업 경쟁령 핵심 요소로 인공지능(AI) 에이전트 기술을 제시했다. (사진=포티투마루)

특히 포티투마루는 단순 지시형·대화형 모델을 넘어 스스로 사고하고 실행하는 AI 에이전트 기술이 기업 경쟁력의 핵심 요소로 부상할 것이라고 전망했다. 자동화 수준 고도화와 업무 처리 자율성 확대가 다양한 현장에서 빠르게 현실화될 것으로 예측했다.

또 기업이 2026년 이후 생존하기 위해서는 전사적 AI 내재화를 뜻하는 'AI 네이티브' 전략이 필수임을 제언했다. 이를 기반으로 데이터 활용 방식, 서비스 운영 체계, 업무 프로세스 전반을 재설계할 로드맵 마련이 필요하다고 강조했다.

관련기사

이번 행사에는 산업별 AI 적용 사례뿐 아니라 기업이 단기적으로 도입할 수 있는 기술 전략과 비즈니스 혁신 방안도 소개됐다. 생성형 AI·에이전틱 AI 확산에 따른 업무 방식 변화와 실질적 전환 포인트도 논의됐다.

김동환 포티투마루 대표는 "단순한 대화형 AI를 넘어 스스로 사고하고 업무를 수행하는 에이전틱 AI의 기술적 진화 방향을 짚어보는 자리였다"고 밝혔다.